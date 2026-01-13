Uno Entre Rios | Ovación | Mauro Quiroga

El uruguayense Mauro Quiroga jugará en Atlético de Rafaela

Mauro Quiroga, ex-Gimnasia de Concepción del Uruguay, se pondrá la camiseta de la Crema el próximo campeonato de la Primera Nacional.

13 de enero 2026 · 21:35hs
Mauro Quiroga tras la presentación en su nuevo club.

Mauro Quiroga tras la presentación en su nuevo club.

Luego de tres años jugado en el exterior, el uruguayense Mauro Quiroga vuelve al fútbol argentino. El Comandante, de 36 años, jugará en el recientemente ascendido Atlético de Rafaela en la edición 2026 de la Primera Nacional. Será su segundo paso por la Crema tras haber jugado en 2015.

El delantero surgido en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay será rival de Patronato en la Zona B –el Negro será local en la fecha 18– e intentará aportar toda su experiencia y goles para el equipo santafesino.

Mauro Quiroga, un goleador de experiencia

Luego de su aparición con la camiseta del Lobo, Quiroga tuvo una extensa trayectoria en el fútbol local e internacional, vistiendo las camisetas de Las Palmas, Lugo y Alavés de España; San Martín de Tucumán, Argentinos Juniors y Platense en Argentina; Curicó Unido y Deportes Antofagasta de Chile; Necaxa, San Luis y Pachuca de México; Emelec de Ecuador y Cartaginés de Costa Rica.

