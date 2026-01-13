Patronato tiene día y hora para los tres primeros juegos oficiales de la temporada 2026

Patronato agendó los primeros juegos que disputará por la Primera Nacional. Uno de esos juegos sería televisado.

Patronato tiene agendado los días y horarios de los tres primeros encuentros que disputará por el campeonato de la Primera Nacional. En este derrotero el elenco dirigido por Rubén Forestello enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta.

La temporada 2026 de la segunda categoría del fútbol argentino comenzará el viernes 6 de febrero. El estreno del Rojinegro será el sábado 7, ocasión en la que visitará desde las 20 al Santo Tucumano. Siete días después, el sábado 14, hará su presentación como local. A partir de las 20 recibirá en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Gimnasia y Tiro de Salta.

Patronato lanzó los abonos para la temporada 2026 de la Primera Nacional

El siguiente juego fue fixturado para el lunes 23. El representante entrerriano cerrará el tercer capítulo de la fase regular cuando visite a Atlanta en el barrio porteño de Villa Crespo. Ese juego se disputará a partir de las 21 y formaría parte de la grilla de encuentros televisados.

Los amistosos de Patronato

Como parte de la planificación para el inicio del certamen de la Primera Nacional Patronato disputará tres encuentros amistosos. Los tres juegos serán ante equipos a lo que enfrentará en el desarrollo de la fase regular.

El primer ensayo se llevará adelante el miércoles 21 de enero en el estadio Grella, escenario donde recibirá desde las 9 a Atlético Rafaela. El Rojinegro y la Crema volverán a medirse el sábado 24, en territorio santafesino.

El último juego de preparación será ante Colón de Santa Fe. El cruce ante el Sabalero se disputará el miércoles 28 en el predio del Sabalero.

Embed #FútbolProfesional | Amistosos confirmados para el Rojiné





21/1 vs Atlético Rafaela (L)

24/1 vs Atlético Rafaela (V)

28/1 vs Colón (V)#VamossPatrón pic.twitter.com/NbPIdKtbPF — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) January 11, 2026

Programa de las primeras tres fechas de la Primera Nacional

Zona A

Sábado 7 de febrero

17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano

17: San Miguel – Central Norte

17: Acassuso – Chaco For Ever

17.45: Los Andes – Almirante Brown

Domingo 8 de febrero

17: All Boys – Mitre

17: San Telmo - Ferro

20: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)

20: Godoy Cruz – Ciudad Bolivar

20: Colón – Deportivo Madryn

Zona B

Viernes 6 de febrero

21: Gimnasia (Jujuy) - Midland

Sábado 7 de febrero

17: Gimnasia y Tiro – Colegiales

18.30: Atlético Rafaela - Almagro

20: San Martín (Tucumán) - Patronato

Domingo 8 de febrero

17: Güemes – Nueva Chicago

17: Chacarita – San Martín (San Juan)

Martes 10 de febrero

18: Agropecuario – Deportivo Maipú

20: Tristán Suárez - Temperley

Segunda fecha

Zona A

Viernes 13 de Febrero

20.30: Ciudad Bolivar – Los Andes

21: Ferro – San Miguel

21.30: Chaco For Ever – San Telmo

Sábado 14 de Febrero

17: Acassuso – Racing (Córdoba)

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz (Mendoza)

17: Almirante Brown – All Boys

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

Domingo 15 de Febrero

18: Central Norte (Salta) – Colón (Santa Fe)

19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Sábado 14 de Febrero

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

17: Colegiales - Atlanta

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

20: Quilmes - Midland

Domingo 15 de Febrero

17: Chacarita-Gimnasia (Jujuy)

19: Temperley – Agropecuario (Carlos Casares)

20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela

Lunes 16 de Febrero

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

Tercera fecha

Zona A

Viernes 20

21.30: Godoy Cruz – Deportivo Madryn

Sábado 21

17: Deportivo Morón – Central Norte (Salta)

20: Colón - Ferro

Domingo 22

17: San Miguel – Chaco For Ever

17: San Telmo - Acassuso

17: All Boys – Ciudad Bolivar

17: Los Andes – Defensores de Belgrano

18: Estudiantes (Buenos Aires) – Almirante Brown

18.30: Racing (Córdoba) - Mitre

Zona B

Viernes 20

22: Gimnasia y Tiro - Almagro

Sábado 21

19: Tristán Suárez – San Martín (San Juan)

Domingo 22

17: Gimnasia (Jujuy) – Quilmes

17: Güemes - Chacarita

17: Midland – Colegiales

18: Atlético Rafaela – Temperley

18: Agropecuario – Nueva Chicago

19: San Martín (Tucumán) – Deportivo Maipú

Lunes 23

21: Atlanta - Patronato