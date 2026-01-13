Patronato tiene agendado los días y horarios de los tres primeros encuentros que disputará por el campeonato de la Primera Nacional. En este derrotero el elenco dirigido por Rubén Forestello enfrentará a San Martín de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Atlanta.
Patronato tiene día y hora para los tres primeros juegos oficiales de la temporada 2026
Patronato agendó los primeros juegos que disputará por la Primera Nacional. Uno de esos juegos sería televisado.
La temporada 2026 de la segunda categoría del fútbol argentino comenzará el viernes 6 de febrero. El estreno del Rojinegro será el sábado 7, ocasión en la que visitará desde las 20 al Santo Tucumano. Siete días después, el sábado 14, hará su presentación como local. A partir de las 20 recibirá en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Gimnasia y Tiro de Salta.
El siguiente juego fue fixturado para el lunes 23. El representante entrerriano cerrará el tercer capítulo de la fase regular cuando visite a Atlanta en el barrio porteño de Villa Crespo. Ese juego se disputará a partir de las 21 y formaría parte de la grilla de encuentros televisados.
Los amistosos de Patronato
Como parte de la planificación para el inicio del certamen de la Primera Nacional Patronato disputará tres encuentros amistosos. Los tres juegos serán ante equipos a lo que enfrentará en el desarrollo de la fase regular.
El primer ensayo se llevará adelante el miércoles 21 de enero en el estadio Grella, escenario donde recibirá desde las 9 a Atlético Rafaela. El Rojinegro y la Crema volverán a medirse el sábado 24, en territorio santafesino.
El último juego de preparación será ante Colón de Santa Fe. El cruce ante el Sabalero se disputará el miércoles 28 en el predio del Sabalero.
Programa de las primeras tres fechas de la Primera Nacional
Zona A
Sábado 7 de febrero
17: Deportivo Morón – Defensores de Belgrano
17: San Miguel – Central Norte
17: Acassuso – Chaco For Ever
17.45: Los Andes – Almirante Brown
Domingo 8 de febrero
17: All Boys – Mitre
17: San Telmo - Ferro
20: Racing (Córdoba) – Estudiantes (Buenos Aires)
20: Godoy Cruz – Ciudad Bolivar
20: Colón – Deportivo Madryn
Zona B
Viernes 6 de febrero
21: Gimnasia (Jujuy) - Midland
Sábado 7 de febrero
17: Gimnasia y Tiro – Colegiales
18.30: Atlético Rafaela - Almagro
20: San Martín (Tucumán) - Patronato
Domingo 8 de febrero
17: Güemes – Nueva Chicago
17: Chacarita – San Martín (San Juan)
Martes 10 de febrero
18: Agropecuario – Deportivo Maipú
20: Tristán Suárez - Temperley
Segunda fecha
Zona A
Viernes 13 de Febrero
20.30: Ciudad Bolivar – Los Andes
21: Ferro – San Miguel
21.30: Chaco For Ever – San Telmo
Sábado 14 de Febrero
17: Acassuso – Racing (Córdoba)
17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz (Mendoza)
17: Almirante Brown – All Boys
19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón
Domingo 15 de Febrero
18: Central Norte (Salta) – Colón (Santa Fe)
19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)
Zona B
Sábado 14 de Febrero
17: Almagro – San Martín (Tucumán)
17: Colegiales - Atlanta
19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero
20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)
20: Quilmes - Midland
Domingo 15 de Febrero
17: Chacarita-Gimnasia (Jujuy)
19: Temperley – Agropecuario (Carlos Casares)
20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela
Lunes 16 de Febrero
17: Nueva Chicago – Tristán Suárez
Tercera fecha
Zona A
Viernes 20
21.30: Godoy Cruz – Deportivo Madryn
Sábado 21
17: Deportivo Morón – Central Norte (Salta)
20: Colón - Ferro
Domingo 22
17: San Miguel – Chaco For Ever
17: San Telmo - Acassuso
17: All Boys – Ciudad Bolivar
17: Los Andes – Defensores de Belgrano
18: Estudiantes (Buenos Aires) – Almirante Brown
18.30: Racing (Córdoba) - Mitre
Zona B
Viernes 20
22: Gimnasia y Tiro - Almagro
Sábado 21
19: Tristán Suárez – San Martín (San Juan)
Domingo 22
17: Gimnasia (Jujuy) – Quilmes
17: Güemes - Chacarita
17: Midland – Colegiales
18: Atlético Rafaela – Temperley
18: Agropecuario – Nueva Chicago
19: San Martín (Tucumán) – Deportivo Maipú
Lunes 23
21: Atlanta - Patronato