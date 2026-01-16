Leo Bartolomé estrenó "Desopilante es diferente" en Villa Carlos Paz

Leo Bartolomé y Adrián Garay estrenaron “Desopilante es diferente” en Villa Carlos Paz con funciones de martes a domingo en el Teatro Melos

El espectáculo “Desopilante es diferente” inició su temporada de verano en Villa Carlos Paz con funciones de martes a domingo en el Teatro Melos, ubicado en Alberdi 50. La propuesta marca el regreso de Adrián Garay y Leo Bartolomé a la cartelera veraniega con un formato renovado que combina humor y música en vivo.

Pensada para un público familiar, la puesta incorpora momentos de interacción con los espectadores y se desarrolla en una de las salas más recientes de la ciudad, que en poco tiempo se consolidó como uno de los espacios teatrales destacados de la temporada.

El espectáculo cuenta además con la participación de Mariano Tardivo, quien aporta su saxofón para acompañar distintos pasajes del show y sumar climas musicales a la propuesta escénica. Como artista invitada se suma Laura Bourdieu, con intervenciones vocales y un vínculo directo con el público a lo largo de la función.

En relación con este nuevo estreno, Leo Bartolomé destacó: “Llegar a Carlos Paz siempre es especial y hacerlo en un teatro como el Melos nos genera mucha expectativa. Es un espectáculo que viene creciendo y que se renueva función a función con el público”.

“Desopilante es diferente” se presenta de martes a domingo en el Teatro Melos, una sala por la que ya pasaron figuras relevantes de la escena teatral argentina desde su apertura y que continúa ampliando su programación durante la temporada de verano.