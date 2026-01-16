Uno Entre Rios | Escenario | Leo Bartolomé

Leo Bartolomé estrenó "Desopilante es diferente" en Villa Carlos Paz

Leo Bartolomé y Adrián Garay estrenaron “Desopilante es diferente” en Villa Carlos Paz con funciones de martes a domingo en el Teatro Melos

16 de enero 2026 · 14:16hs
Leo Bartolomé estrenó Desopilante es diferente en Villa Carlos Paz

Leo Bartolomé estrenó "Desopilante es diferente" en Villa Carlos Paz

El espectáculo “Desopilante es diferente” inició su temporada de verano en Villa Carlos Paz con funciones de martes a domingo en el Teatro Melos, ubicado en Alberdi 50. La propuesta marca el regreso de Adrián Garay y Leo Bartolomé a la cartelera veraniega con un formato renovado que combina humor y música en vivo.

Leo Bartolomé estrenó "Desopilante es diferente" en Villa Carlos Paz

Pensada para un público familiar, la puesta incorpora momentos de interacción con los espectadores y se desarrolla en una de las salas más recientes de la ciudad, que en poco tiempo se consolidó como uno de los espacios teatrales destacados de la temporada.

Yunta Mambo

Yunta Mambo representará a Paraná en la instancia final del Pre Cosquín

Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco

Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

El espectáculo cuenta además con la participación de Mariano Tardivo, quien aporta su saxofón para acompañar distintos pasajes del show y sumar climas musicales a la propuesta escénica. Como artista invitada se suma Laura Bourdieu, con intervenciones vocales y un vínculo directo con el público a lo largo de la función.

En relación con este nuevo estreno, Leo Bartolomé destacó: “Llegar a Carlos Paz siempre es especial y hacerlo en un teatro como el Melos nos genera mucha expectativa. Es un espectáculo que viene creciendo y que se renueva función a función con el público”.

“Desopilante es diferente” se presenta de martes a domingo en el Teatro Melos, una sala por la que ya pasaron figuras relevantes de la escena teatral argentina desde su apertura y que continúa ampliando su programación durante la temporada de verano.

LEER MÁS: El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

Leo Bartolomé Villa Carlos Paz Teatro verano Vacaciones
Noticias relacionadas
El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

el fondo de fomento audiovisual anuncio los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

Ultimo Momento
El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

El Gobierno anunció que 2025 cerró con superávit fiscal

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

Sebastián Báez es finalista del ATP 250 de Auckland

Sebastián Báez es finalista del ATP 250 de Auckland

Qué aspectos considerar al elegir celulares para uso diario en Argentina

Qué aspectos considerar al elegir celulares para uso diario en Argentina

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

La provincia
Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Dejanos tu comentario