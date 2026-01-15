Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en el río Gualeguay luego de que un hombre de 41 años cayera al agua mientras pescaba.

Un intenso operativo de búsqueda se desarrolla en el río Gualeguay luego de que un hombre de 41 años, oriundo de la ciudad de Federal, cayera al agua mientras pescaba junto a amigos. El hecho ocurrió este jueves en la zona de Paso Duarte, sobre Ruta 22, en el Departamento Federal.

La Policía recibió el alerta cerca de las 10 y desplegó un operativo de búsqueda junto a Bomberos Voluntarios. Un hombre de 41 años se precipitó al río Gualeguay en la zona conocida como Paso Duarte, sobre Ruta Provincial 22, y fue arrastrado por la correntada.

El episodio ocurrió minutos antes de las 10 de este jueves y motivó un operativo de búsqueda y asistencia en el lugar. De acuerdo con lo informado, personal policial de Comisaría Chañar fue alertado sobre la situación y, al arribar, se confirmó que la persona involucrada tendría domicilio en la ciudad de Federal. En principio, se encontraba pescando junto a otros tres hombres, también oriundos de la misma localidad.

En el sitio trabajó personal policial con apoyo de Bomberos Voluntarios de Federal, mientras se desarrollaban las tareas para dar con el paradero del hombre. Las actuaciones se realizaron con conocimiento del fiscal en turno, Martín Irurueta.

Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que se buscaba establecer con precisión cómo se produjo la caída al agua y en qué circunstancias se registró el hecho.

En paralelo, se mantenían las tareas operativas en el sector, que se ubica a la altura de Paso Duarte. La Fiscalía en turno tomó intervención para coordinar las diligencias de rigor y el avance de la investigación, mientras continuaba el trabajo conjunto de Policía y Bomberos en la zona.