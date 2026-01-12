Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador

Patronato confirmó este lunes la llevada del volante de 26 años. Viene de jugar en All Boys la pasada temporada.

12 de enero 2026 · 21:32hs
Juan Salas es nuevo jugador de Patronato.

Prensa Patronato.

Juan Salas es nuevo jugador de Patronato.

Patronato continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional de fútbol y en las últimas horas confirmó la incorporación de Juan Salas. El volante cordobés, de 26 años, llega a la institución paranaense tras su reciente paso por All Boys y se convierte en una nueva alternativa para el mediocampo del equipo.

Salas, nacido en la provincia de Córdoba, se desempeña como volante y cuenta con experiencia en el fútbol de ascenso, donde ha sabido destacarse por su despliegue, dinámica y capacidad para aportar equilibrio en la mitad de la cancha. Su llegada apunta a reforzar una zona clave del campo, pensando en un campeonato largo y exigente.

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate.

El ex Patronato que sueña con jugar en River Plate

Reynaga es la octava incorporación de Patronato.

Renzo Reynaga es nuevo jugador de Patronato

Juegos de Patronato

En cuanto a la agenda confirmada, Patronato disputará dos encuentros frente a Atlético Rafaela: el primero será el miércoles 21 en el estadio Grella, mientras que la revancha se jugará el sábado 24 en Rafaela. El último amistoso será ante Colón, el miércoles 28, en la vecina ciudad, cerrando así una preparación que ilusiona al pueblo rojinegro.

Patronato All Boys Primera Nacional
Noticias relacionadas
El delantero Hernán Rivero tenía acordado su futuro en Uruguay. Los constante llamados de Rubén Forestello motivaron su llegada a Patronato.

La oferta que cambió el destino de Hernán Rivero

patronato tiene fecha para el regreso al grella

Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

Ignacio Giacinti junto al presidente de Patronato Adrián Bruffal

Patronato aseguró a una de sus promesas

patronato: ivan chaves conquisto su objetivo personal

Patronato: Iván Cháves conquistó su objetivo personal

Ver comentarios

Lo último

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador

Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador

Santa Clara del Mar: reportaron un muerto y 35 heridos por olas gigantes

Santa Clara del Mar: reportaron un muerto y 35 heridos por olas gigantes

Ultimo Momento
Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador

Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador

Santa Clara del Mar: reportaron un muerto y 35 heridos por olas gigantes

Santa Clara del Mar: reportaron un muerto y 35 heridos por olas gigantes

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Policiales
Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Grave accidente con un colectivo en el microcentro de Paraná: un pasajero de 77 años lucha por su vida

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Paraná: dos detenidos por agredir a un hombre tras la compra de una lancha

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

Balazo en la cabeza: máxima preocupación por un hombre herido en barrio Toma Nueva

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

San Benito: un hombre fue detenido en contexto de violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Paraná: arrestos por robos, incumplimiento de prisión domiciliaria y violencia de género

Ovación
Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Sportivo San Salvador y BH de Gualeguay se bajaron de la Liga Federal

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Regional Amateur: suspenden partido por agresión al árbitro

Desde la AFA aseguraron que el dinero para el Hospital Penna fue transferido en tiempo y forma

Desde la AFA aseguraron que el dinero para el Hospital Penna fue transferido "en tiempo y forma"

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

Racing oficializó la llegada de Matko Miljevic

La provincia
Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Las Fuerzas del Cielo desfilaron en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

Fiesta Nacional del Mate: en pocos minutos las entradas para ver a Lali se agotaron

Concordia: La morgue tiene una guardia y nunca queda sola

Concordia: "La morgue tiene una guardia y nunca queda sola"

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

De Ushuaia a Alaska, la aventura de una pareja que pasó por Paraná antes de salir a la ruta

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Tatuaje: Tendencias, costos y cuidados esenciales en el mundo del arte en la piel

Dejanos tu comentario