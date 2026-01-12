Patronato suma refuerzos: Juan Salas es nuevo jugador Patronato confirmó este lunes la llevada del volante de 26 años. Viene de jugar en All Boys la pasada temporada. 12 de enero 2026 · 21:32hs

Prensa Patronato. Juan Salas es nuevo jugador de Patronato.

Patronato continúa moviéndose con intensidad en el mercado de pases de cara a la próxima temporada en la Primera Nacional de fútbol y en las últimas horas confirmó la incorporación de Juan Salas. El volante cordobés, de 26 años, llega a la institución paranaense tras su reciente paso por All Boys y se convierte en una nueva alternativa para el mediocampo del equipo.

Salas, nacido en la provincia de Córdoba, se desempeña como volante y cuenta con experiencia en el fútbol de ascenso, donde ha sabido destacarse por su despliegue, dinámica y capacidad para aportar equilibrio en la mitad de la cancha. Su llegada apunta a reforzar una zona clave del campo, pensando en un campeonato largo y exigente.

Juegos de Patronato En cuanto a la agenda confirmada, Patronato disputará dos encuentros frente a Atlético Rafaela: el primero será el miércoles 21 en el estadio Grella, mientras que la revancha se jugará el sábado 24 en Rafaela. El último amistoso será ante Colón, el miércoles 28, en la vecina ciudad, cerrando así una preparación que ilusiona al pueblo rojinegro.