Liga Argentina: duelo provincial en Colón

La Unión recibirá a Central Entrerriano en el destacado de una nueva fecha de la Liga Argentina, Conferencia Sur. Rocamora juega en Rosario.

Los equipos entrerrianos protagonizarán esta noche el encuentro destacado de una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. El juego trascendental se llevará adelante a partir de las 21.30 en el estadio Carlos José Delasoie, escenario donde La Unión de Colón recibirá a Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Ambos equipos iniciaron el 2026 con un buen andar. El Rojo encadenó dos victorias en idéntica cantidad de presentaciones. En el regreso a escena tras el parate por las fiestas de Navidad y Año Nuevo derrotó como local a Pergamino Basket con un categórico 96 a 66.

Posteriormente, los dirigidos por Martín Guastavino edificaron una ajustada victoria en su casa ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 106 a 104. De esa manera, La Unión conservó su invicto en el campo de juego ubicado en calle 12 de abril 187. Además festejó su quinta victoria en serie.

El presente de Central Entrerriano es similar. El Rojinegro capitalizó la localía al encadenar dos victorias en serie. La primer víctima de la fortaleza construida en el estadio José María Bértora fue Villa Mitre.

Central Entrerriano Liga Argentina Central Entrerriano comenzó el año con dos victorias como local en la Liga Argentina de Básquet. Prensa Central Entrerriano

El último campeón de la Liga Federal superó al Tricolor bahiense por 77 a 67. El segundo elenco que tropezó en la ciudad del carnaval fue Pergamino Básket, a quien Central Entrerriano derrotó por 73 a 53. De esa manera, los dirigidos por Martín Pascal conquistaron la victoria en seis de los últimos siete juego disputados en su casa.

El buen comienzo de año se reflejó en el escalafón. En este punto La Unión, que registra un récord de 10 triunfos y 3 derrotas, se ubica en el segundo lugar de la Conferencia Sur, por debajo de Provincial de Rosario, líder del sector. Central Entrerriano, por su parte, se ubica sexto con 9 triunfos y 5 caídas.

Rocamora visita al líder

Tomás de Rocamora disputará esta noche su primer juego como visitante en el 2026. El Rojo de La Histórica se presentará en Rosario, donde visitará desde las 21.30 a Provincial.

Rocamora comenzó el año con una derrota como local ante Pergamino Basket, por 84 a 82. El resultado se definió en tiempo suplementario luego de haber igualado 77-77.

Ese resultado negativo ubicó al elenco uruguayense en el último sector de la tabla. Escapó de esa incómoda posición al derrotar a Villa Mitre por 83 a 75 en el estadio Julio César Paccagnella.

El venezolano Gendry Correa, la ficha foránea que incorporó Rocamora este año, fue la gran figura del éxito entrerriano al aportar 18 puntos. De esta manera, el Rojo construyó su segunda victoria en las últimas 11 presentaciones.

Rocamora Liga Argentina Gendry Correa fue la figura de la victoria de Tomás de Rocamora ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Prensa Tomás de Rocamora

Provincial, por su parte, comenzó el año con una sorpresiva derrota como local ante Racing Club de Avellaneda por 82 a 77, en tiempo extra, tras haber finalizado el tiempo regular igualado en 69. Se rehabilitó rápidamente de ese golpe inesperado al derrotar en Mar del Plata a Quilmes por 83 a 70 en un cruce de candidatos al ascenso a la Liga Nacional de Básquet.

Rocamora se ubica en el penúltimo lugar de la Conferencia Sur con un récord de cuatro victorias y 11 derrotas. Provin, por su parte, lidera el sector con un registro de 12 triunfos y 3 caídas.

Otros juegos de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet

La cartelera correspondiente a la Conferencia Sur incluye otras dos historias. Uno de esos juegos se disputará en la localidad santafesina de Gálvez, donde Santa Paula recibirá a partir de las 21 a Rivadavia de Mendoza. Media hora después comenzará el juego que animarán Centenario de Venado Tuerto y Deportivo Viedma.