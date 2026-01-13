Patronato lanzó los abonos para la temporada 2026 de la Primera Nacional Los socios de Patronato con cuota al día ingresarán gratis a la tribuna Grella y la preferencial San Nicolás. 13 de enero 2026 · 14:56hs

El Club Atlético Patronato de la Juventud Católica lanzó la venta de abono de localidades para los encuentros que disputará en el primer semestre de la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. Los socios de la institución con cuota al día ingresarán gratis a la tribuna Grella y la preferencia San Nicolás.

A su vez se confirmó que este año se habilitará la tribuna popular de calle Ayacucho. El mismo estará destinado para quienes no formen parte de la masa societaria de la entidad de barrio Villa Sarmiento.

Valor de las localidades El precio por partido de las entradas que disputará Patronato como local durante el primer semestre de la Primera Nacional será el siguiente Ayacucho generales: 24.000 pesos Ayacucho jubilados-Damas: 12.000 pesos Ayacucho menores: 6.000 pesos Grella: 30.000 pesos San Nicolás: 40.000 pesos El valor de los abonos para el sector de plateas es el siguiente: Platea lateral: 135.000 pesos Platea vitalicio: 135.000 pesos Platea central: 180.000 pesos



Los encuentros que disputará Patronato como local en el primer semestre Patronato disputará ocho encuentros en el estadio Grella en el marco de la primera rueda del campeonato de la Primera Nacional. En ese derrotero el Rojinegro recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta, Ferrocarril Midland, Colegiales, Colón de Santa Fe, Deportivo Maipú, Nueva Chicago, Chacarita, Tristán Suárez y Atlético Rafaela.