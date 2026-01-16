Uno Entre Rios | La Provincia | Gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Con la llegada de personal especializado y bomberos de Chajarí y Federal se reinició el operativo para localizar al hombre que cayó al río Gualeguay

16 de enero 2026 · 09:30hs
Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Un hombre de 41 años que se encontraba pescando junto a familiares en el puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22, en el departamento Federal, cayó a las aguas del río Gualeguay y al no poder ser rescatado, se inició un operativo de búsqueda con intervención policial, bomberos voluntarios y buzos tácticos.

La tarea se extendió durante toda la jornada del jueves, pero no se logró localizar a la persona y los rastrillajes se retomaron este viernes en las primeras horas de la mañana con la llegada de personal especializado y bomberos voluntarios de Chajarí y Federal.

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay.

Conmoción por el hallazgo de un perro sin vida y atado en Gualeguay

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná.

Los Corsos de Gualeguay se lanzaron oficialmente en Paraná

río gualeguay desaparecido
Retomaron la b&uacute;squeda del hombre que cay&oacute; en el r&iacute;o Gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Un hombre de 41 años que se encontraba pescando junto a familiares en el puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22, en el departamento Federal, cayó a las aguas del río Gualeguay y al no poder ser rescatado, se inició un operativo de búsqueda con intervención policial, bomberos voluntarios y buzos tácticos.

Se intensifica la búsqueda

La tarea se extendió durante toda la jornada del jueves, pero no se logró localizar a la persona y los rastrillajes se retomaron este viernes en las primeras horas de la mañana con la llegada de personal especializado y bomberos voluntarios de Chajarí y Federal.

Gualeguay búsqueda Federal Hombre
Noticias relacionadas
el fondo de fomento audiovisual anuncio los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

operaron en el sanatorio adventista del plata a eduardo duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

una localidad entrerriana registra los indices de alcoholemia mas altos en controles viales

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

El paranaense había pasado manejando la frontaera de Pasos de Los Libres-Uruguayana.

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Ver comentarios

Lo último

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Ultimo Momento
El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

La provincia
El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Dejanos tu comentario