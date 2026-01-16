Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay Con la llegada de personal especializado y bomberos de Chajarí y Federal se reinició el operativo para localizar al hombre que cayó al río Gualeguay 16 de enero 2026 · 09:30hs

Un hombre de 41 años que se encontraba pescando junto a familiares en el puente ubicado en la zona de Paso Duarte, sobre la ruta provincial 22, en el departamento Federal, cayó a las aguas del río Gualeguay y al no poder ser rescatado, se inició un operativo de búsqueda con intervención policial, bomberos voluntarios y buzos tácticos.

La tarea se extendió durante toda la jornada del jueves, pero no se logró localizar a la persona y los rastrillajes se retomaron este viernes en las primeras horas de la mañana con la llegada de personal especializado y bomberos voluntarios de Chajarí y Federal.

