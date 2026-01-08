Patronato tiene fecha para el regreso al Grella

La segunda fecha del campeonato de la Primera Nacional marcará el estreno de Patronato como local en el 2026. El juego tiene día y horario confirmado.

El sorteo del fixture del campeonato de la Primera Nacional indicó que Patronato iniciará su camino en condición de visitante. Su estreno como local será en el marco del segundo capítulo de la temporada 2026. Este juego tiene día y horario confirmado.

El Rojinegro regresará al estadio Grella el sábado 14 de febrero, jornada en la que recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta en una de las historias correspondiente a la Zona B. Este juego se disputará en el estadio Grella a partir de las 20.

Previamente, el elenco dirigido por Rubén Forestello visitará a San Martín de Tucumán en el estadio de La Ciudadela, en el Jardín de la República. Este cotejo fue programado para el sábado 7 de febrero a partir de las 20.

Como se disputará la segunda fecha del campeonato de la Primera Nacional

Zona A

Viernes 13 de Febrero

21: Ferro – San Miguel

21.30: Chaco For Ever – San Telmo

Sábado 14 de Febrero

17: Acassuso – Racing (Córdoba)

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz (Mendoza)

17: Almirante Brown – All Boys

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

Domingo 15 de Febrero

18: Central Norte (Salta) – Colón (Santa Fe)

A confirmar

Ciudad Bolivar – Los Andes

Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Sábado 14 de Febrero

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

17: Colegiales - Atlanta

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

20: Quilmes - Midland

Domingo 15 de Febrero

17: Chacarita-Gimnasia (Jujuy)

19: Temperley – Agropecuario (Carlos Casares)

20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela

Lunes 16 de Febrero

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

Cuándo jugó Patronato su último partido en el Grella

El 28 de septiembre de Patronato igualó 0 a 0 ante Almagro en el juego que marcó la despedida como local del Rojinegro en la temporada 2025 del campeonato de la Primera Nacional. Ese resultado decretó la clasificación del Rojinegro al reducido que otorgó el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Después de ese juego el Santo afrontó otros dos partidos, pero en calidad de visitante. En primer turno perdió 3 a 1 ante Ferro, en el barrio porteño de Caballito. Luego tropezó ante Estudiantes de Río Cuarto al perder por 2 a 1 en el sur cordobés.