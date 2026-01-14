Uno Entre Rios | Ovación | Ricardo Centurión

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Con un colorido video, la Academia cordobesa le dio la bienvenida a Ricardo Centurión, el refuerzo estrella de este mercado de pases de la Primera Nacional.

14 de enero 2026 · 16:22hs
Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino.

Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino.

Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión como el refuerzo estrella para la Primera Nacional en este mercado de pases. El anuncio se realizó mediante un video cargado de identidad, música y guiños a la carrera del futbolista, que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

La confirmación llegó acompañada de un mensaje contundente desde la cuenta oficial de la institución: “¡¡Bienvenido Ricardo Centurión a la Academia!!”. De esta manera, Racing de Córdoba no sólo comunicó la incorporación, sino que decidió hacerlo con una puesta en escena que reflejó tanto el perfil del jugador como la intención del club de apostar fuerte en el armado del plantel para la temporada.

En Boca confían en que todo se resolverá.

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Fernando Evangelista jugó la temporada 2025 para Flandria. 

Patronato sumó dos nuevas incorporaciones

Con esta presentación, Racing de Córdoba dejó en claro que la llegada de Ricardo Centurión no es una incorporación más. Se trata de una apuesta fuerte, tanto desde lo deportivo como desde lo comunicacional, que posiciona al club en el centro de la escena y renueva las expectativas de cara a la temporada.

La presentación de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba

Ricardo Centurión Racing de Córdoba Primera Nacional Mercado de pases
Noticias relacionadas
gimnasia de concepcion del uruguay presento su entrenador para el torneo federal a

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

liga femenina: rocamora perdio en tiempo suplementario

Liga Femenina: Rocamora perdió en tiempo suplementario

Sionista competirá en el ámbito nacional.

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Leandro Paredes, la figura, capitán y referente de Boca.

Boca disputa su primer amistoso ante Millonarios

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Ultimo Momento
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Tailandia: una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

El 2025 se posiciona como el tercer año más caluroso de la historia

El 2025 se posiciona como el tercer año más caluroso de la historia

Policiales
Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Concordia: desbaratan grupo que realizaba picadas ilegales y secuestran armas y drogas

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

Paraná: dictaron arresto domiciliario al chofer imputado por la muerte de un pasajero

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

A 24 años de la desaparición de la familia Gill: una causa que se reactivó, sin respuestas

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Policía se disparó en el pie dentro de la Municipalidad de Gualeguaychú

Ovación
Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Sionista y Urquiza de Santa Elena confirmaron su presencia en la Liga Federal

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción del Uruguay presentó su entrenador para el Torneo Federal A

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Agustín Asmu paletea desde Portugal

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza

La provincia
Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Entre Ríos: Salud recuerda la importancia de la vacunación y la prevención para viajeros

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

Verano, alcohol y conflictos: ¿El calor los pone violentos?

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

El precio de la papa en la mira y el auge de nuevas verdulerías por la crisis

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Paraná: sigue la vacunación contra el sarampión en barrios

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Colón sostiene la ocupación de enero con playas en óptimas condiciones

Dejanos tu comentario