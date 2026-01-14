Ricardo Centurión fue presentado en Racing de Córdoba Con un colorido video, la Academia cordobesa le dio la bienvenida a Ricardo Centurión, el refuerzo estrella de este mercado de pases de la Primera Nacional. 14 de enero 2026 · 16:22hs

Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino.

Racing de Córdoba presentó oficialmente a Ricardo Centurión como el refuerzo estrella para la Primera Nacional en este mercado de pases. El anuncio se realizó mediante un video cargado de identidad, música y guiños a la carrera del futbolista, que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

La confirmación llegó acompañada de un mensaje contundente desde la cuenta oficial de la institución: “¡¡Bienvenido Ricardo Centurión a la Academia!!”. De esta manera, Racing de Córdoba no sólo comunicó la incorporación, sino que decidió hacerlo con una puesta en escena que reflejó tanto el perfil del jugador como la intención del club de apostar fuerte en el armado del plantel para la temporada.

Boca tiene complicaciones para comprar a Marino Hinestroza Patronato sumó dos nuevas incorporaciones

Con esta presentación, Racing de Córdoba dejó en claro que la llegada de Ricardo Centurión no es una incorporación más. Se trata de una apuesta fuerte, tanto desde lo deportivo como desde lo comunicacional, que posiciona al club en el centro de la escena y renueva las expectativas de cara a la temporada. La presentación de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atletico Racing (@clubaracing)