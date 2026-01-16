Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Berazategui derrotó 58 a 55 a Tomas de Rocamora en una nueva presentación en la Liga Femenina. Las Rojas fallaron en la última ofensiva del encuentro.

16 de enero 2026 · 12:18hs
Tomas de Rocamora perdió este jueves por la noche ante Berazategui, por 58 a 55, en una nueva presentación en el estadio Julio César Paccagnella en el marco de la Liga Femenina de Básquet. Las Rojas tuvieron la posibilidad de edificar el triunfo en el cierre del juego, pero no logró romper una férrea defensa bonaerense.

Manuela González terminó como goleadora del dueño de casa y juego con sus 19 unidades en tanto que Nerea Schmidt, de gran noche, sumó 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. En la visita se destacaron Sofía Acevedo con 14 puntos, 4 rebotes y 3 recuperos; Magalí Vilches sumó 15 unidades y 10 tableros, mientras que Julieta Armesto aportó 12 y 6 respectivamente.

El juego disputado en la casa de Rocamora

El trámite comenzó con un goleado bajo: El tablero marcó 4-4 en los primeros cinco minutos con más yerros que aciertos. El primer cuarto quedó 6-8 y hasta ahí lo más destacado fueron los seis puntos que logró Julieta Armesto. Rocamora estuvo extrañamente errático en este arranque aunque desde un triple de Guadalupe Chiapella y puntos de Nerea Schmidt creció y llevó más de cerca el tablero (16-17). Después, Berazategui logró otro despegue desde el goleo de Vilches y Acevedo y cerró el primer tiempo 19-25.

El segundo tiempo fue otra cosa, por lo que vale pagar una entrada para ir a la cancha. La visita se alejó por 10 puntos pero entró en acción la mano caliente de Manuela González para sumar tres triples que acomodaron un poco las cosas (25-31). El Aurinegro estuvo más sereno de todas formas, siguió Vilches castigando, creció Andújar en manejo y goleo y llegaron a un cierre del parcial 34-46 que dejó muchas preocupaciones al local.

Sin embargo, ese espíritu de Las Rojas que lo hace nunca rendirse afloró en el último cuarto. Cuando parecía que el partido podía definirse llegaron reacciones que obligaron a los tiempos muertos de Gonzalo Gómez. Otro bombazo de Manuela González dejó el marcador 55-56 con varios segundos por jugar y tras reposición desde el fondo y corte con falta Acevedo fue a la línea y no falló.

A Rocamora le quedaron 10 segundos tras el minuto de Sabrina Scévola pero hubo una buena defensa sobre Santini para que no pudiera lanzar de tres y todo terminó ahí.

