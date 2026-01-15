Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Un grave siniestro vial en la intersección de Avenida Mosconi y calle Morend en Concepción del Uruguay, que dejó como saldo a un hombre con múltiples fracturas.

15 de enero 2026 · 19:56hs
El accidente en Concepción del Uruguay dejó como saldo una persona con lesiones graves.

Policía de Entre Ríos

El accidente en Concepción del Uruguay dejó como saldo una persona con lesiones graves.

Minutos después de las 16 de este jueves, se registró un grave accidente en la intersección de Avenida Mosconi y calle Morend en Concepción del Uruguay, que dejó como saldo a un hombre con múltiples fracturas y la retención de un vehículo por irregularidades en su documentación.

El accidente en Concepción del Uruguay

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta Corven Energy 110 cc, conducida por un hombre de 29 años, y un automóvil Fiat Vivace, al mando de un joven de 24 años. Según las primeras pericias, el motociclista circulaba por la avenida en sentido norte-sur cuando, por causas que se tratan de establecer, colisionó con el automóvil que cruzaba por calle Morend en sentido oeste-este.

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa.

Insólito hecho en Concepción del Uruguay: robó dos días seguidos en la misma casa

Noche histórica para la electrónica entrerriana: Kevin Di Serna se presenta en Concepción del Uruguay.

Noche histórica para la electrónica entrerriana: Kevin Di Serna se presenta en Concepción del Uruguay

Tras el impacto, se hizo presente en el lugar el personal de la Comisaría Primera y de Tránsito Municipal. Al realizar el control de la documentación, los uniformados constataron que el automóvil carecía de seguro obligatorio y de la cédula de identificación vehicular, motivo por el cual los funcionarios procedieron a la retención inmediata del rodado.

El conductor de la motocicleta fue trasladado de urgencia al hospital Urquiza. Tras ser examinado por el médico policial de turno, se confirmó que presenta lesiones de carácter grave, detallándose el siguiente cuadro clínico: fractura de vértebra cervical y de clavícula izquierda.

Debido a la complejidad de las heridas, el paciente permanece bajo observación médica. En el lugar del accidente, los funcionarios policiales realizaron las actuaciones de rigor para determinar las responsabilidades del caso.

Concepción del Uruguay accidente Fracturas
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay: completan tareas de bacheo en la zona de La Terminal

Concepción del Uruguay: completan tareas de bacheo en la zona de La Terminal

En las playas de Concepción del Uruguay se juega a diferentes deportes.

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río.

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Ultimo Momento
Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Agmer planteó una urgente convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Los Pumitas ya conocen grupos y fixture para el Mundial Juvenil 2026

Policiales
Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Ovación
Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

Exequiel Bastidas confirmó su 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Los argentinos conocen a sus rivales en el Abierto de Australia

Capibaras XV inició su pretemporada

Capibaras XV inició su pretemporada

La provincia
Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Agmer planteó una urgente convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

El Gobierno convocó a gremios estatales para formalizar el Instructivo de Recategorizaciones

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

Paraná: reparan acueducto en calle Deán J. Álvarez

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

Dejanos tu comentario