Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Johan Jacop era un taxista paranaense que murió en Brasil cuando se encontraba de viaje junto a su familia. Piden una mano para traer su cuerpo.

El paranaense había pasado manejando la frontaera de Pasos de Los Libres-Uruguayana.

Un profundo pesar generó en la ciudad de Paraná el fallecimiento de Johan Jacop , un taxista paranaense que murió en Brasil cuando se encontraba de viaje junto a su familia. El deceso se produjo a pocos metros de cruzar la frontera, en la ciudad brasileña de Uruguayana , como consecuencia de un ataque cardíaco .

Según se informó, Johan había iniciado sus vacaciones familiares y durante el trayecto comenzó a descomponerse. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la localidad fronteriza, donde lamentablemente falleció minutos después de ingresar , pese a los esfuerzos médicos. Jacop tenía 46 años y había armado unas vacaciones como todos años en el país vecino.

Ante esta dolorosa situación, la familia atraviesa ahora una compleja instancia, ya que necesita afrontar los costos del traslado del cuerpo desde Brasil hasta Paraná. Por este motivo, solicitan la colaboración de la comunidad para poder reunir los fondos necesarios.

ayuda

Datos para dar una mano a la familia paranaense

A través de las redes sociales, allegados y familiares difundieron un pedido solidario para quienes puedan ayudar en este difícil momento. Los aportes pueden realizarse al siguiente alias y CBU:

Alias: caro.gonza.luna

CBU: 0000003100095049388361

La noticia causó una fuerte conmoción entre vecinos de la capital entrerriana, quienes destacaron a Johan como un joven trabajador y querido por quienes lo conocían.

La familia agradece profundamente cada gesto de apoyo y acompañamiento en este momento de dolor.