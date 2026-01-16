Uno Entre Rios | Ovación | Luciano Benavides

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Luciano Benavides finalizó segundo en la penúltima etapa del Rally Dakar. El nuevo líder en la categoría motos es el estadounidense Ricky Brabec.

16 de enero 2026 · 10:47hs
Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Luciano Benavides (KTM Red Bull) terminó segundo en la etapa 12 de la categoría de motos del Rally Dakar y cayó a la segunda posición de la clasificación general, por lo que este sábado se espera una definición muy apretada en el final de la competencia.

El piloto argentino completó los 310 kilómetros cronometrados que unieron Al Henakiyah y Yanbu en un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos.

luciano benavides es el flamante lider del dakar 2026

Luciano Benavides es el flamante líder del Dakar 2026

Luciano Benavides acordtó distancia con la punta y ahora está a 56 segundos del primero.

Luciano Benavides se puso nuevamente en carrera

El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien aventajó a Benavides por 3 minutos y 43 segundos, lo que le permitió tomar el liderazgo en la general por solo 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino.

La definición del Dakar 2026

De esta manera, se espera un final apretadísimo en los 105 kilómetros cronometrados correspondientes a la decimotercera y última etapa de este Rally Dakar, donde el más mínimo error podría inclinar la balanza a favor de Benavides o de Brabec.

Benavides, de 30 años, va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, donde obtuvo como mejor resultado el cuarto puesto cosechado el año pasado. Brabec, por su parte, es todo un experimentado en la categoría, donde ya se impuso en 2020 y 2024

Luciano Benavides Dakar motos
El piloto de Salta buscará este miércoles recortar los siete minutos de ventaja que tiene con el líer.

Luciano Benavides perdió la punta por un error de navegación

Luciano Benavides lleva adelante un gran Dakar.

Luciano Benavides ganó por tercera vez en el Dakar 2026 y saltó a la cima

El argentino se posiciona en la tercera posición de la clasificación general.

Luciano Benavides sumó su primera victoria de etapa en el Dakar

Buen trabajo del piloto argentino con la KTM para ganar posiciones en la clasificación general.

Luciano Benavides con una ascendente tercera etapa

