El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas y le colocaron un stent

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas y le colocaron un stent. De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario oriundo de Lomas de Zamora habría sufrido un cuadro de “angina de pecho”.

En declaraciones al diario Página 12, su esposa y exsenadora, Hilda “Chiche” Duhalde, expresó que el exjefe de Estado se encuentra en buen estado de salud. “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, completó. Desde su entorno, se mostraron reservados sobre otros detalles del diagnóstico.

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

eduardo duhalde 2.jpg Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Angina de pecho

La angina de pecho es un dolor o molestia torácica que ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. No se considera una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de un problema subyacente en las arterias coronarias, generalmente causado por su estrechamiento o bloqueo, publicó el diario Página/12.

En este sentido, el uso de stents en el mencionado diagnóstico es una intervención común para restaurar el flujo sanguíneo mediante la colocación de una malla metálica que mantiene abierta la arteria obstruida.