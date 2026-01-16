Uno Entre Rios | La Provincia | Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas y le colocaron un stent

16 de enero 2026 · 12:16hs
Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, fue intervenido de urgencia en las últimas horas y le colocaron un stent. De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario oriundo de Lomas de Zamora habría sufrido un cuadro de “angina de pecho”.

En declaraciones al diario Página 12, su esposa y exsenadora, Hilda “Chiche” Duhalde, expresó que el exjefe de Estado se encuentra en buen estado de salud. “Estamos en el Sanatorio Adventista del Plata, en Entre Ríos. Le pusieron nada más que un stent; está perfecto y totalmente recuperado”, completó. Desde su entorno, se mostraron reservados sobre otros detalles del diagnóstico.

el fondo de fomento audiovisual anuncio los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

una localidad entrerriana registra los indices de alcoholemia mas altos en controles viales

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

eduardo duhalde 2.jpg
Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Angina de pecho

La angina de pecho es un dolor o molestia torácica que ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. No se considera una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de un problema subyacente en las arterias coronarias, generalmente causado por su estrechamiento o bloqueo, publicó el diario Página/12.

En este sentido, el uso de stents en el mencionado diagnóstico es una intervención común para restaurar el flujo sanguíneo mediante la colocación de una malla metálica que mantiene abierta la arteria obstruida.

Eduardo Duhalde expresidente sanatorio
Noticias relacionadas
retomaron la busqueda del hombre que cayo en el rio gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

El paranaense había pasado manejando la frontaera de Pasos de Los Libres-Uruguayana.

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná.

Enersa informó las causas del corte de luz en varios sectores de Paraná

Carlos Cuenca, presidente del CGE, y Gustavo Blanc, vocal de Agmer.

Agmer planteó una "urgente" convocatoria a paritarias por parte del Gobierno

Ver comentarios

Lo último

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Ultimo Momento
El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Las Pelotas encabezó una extensa noche de rock en el Predio Multieventos

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

La provincia
El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Dejanos tu comentario