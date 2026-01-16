La Liga Nacional Masculina de Voley tendrá su segundo fin de semana de actividad. En esta ocasión Rowing y Echagüe, los dos representantes paranaense, asumirán sus desafíos en condición de visitante. El Remero visitará a Lafinur de San Luis en el marco de la Zona A. Por el mismo sector el AEC enfrentará en Córdoba a La Calera.
Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná
Rowing, con puntaje ideal
El elenco de la costanera baja tuvo un excelente estreno en el certamen al obtener puntaje ideal. En su presentación derrotó en el estadio ubicado en el parque escolar Enrique Berduc a Obras de San Juan por 3 a 1, con parciales de 21/25, 25/20, 25/17 y 25/21. En su segunda presentación el AEC superó a Unión Vecinal de Trinidad (UVT ) por un contundente 3 a 0, con parciales de 25/20, 25/18 y 25/13.
Lafinur, por su parte, ganó su partido debut contra Libertad de San Jerónimo Norte por un ajustado 3 a 2, con parciales de 22/25, 26/24, 25/22, 20/25 y 15/10. En su segunda presentación, el equipo puntano cayó ante Villa Dora de Santa Fe por 1 a 3, con parciales de 25/27, 20/25, 25/23 y 20/25.
Echagüe juega en La Docta
Echagüe se presentará en tierra cordobesa donde visitará desde las 21 a La Calera en otra historia correspondiente a la Zona A. El AEC debutó con una victoria sobre UVT de San Juan por 3 a 1. Posteriormente tropezó ante Obras de San Juan en un partido ajustado que se definió en tie break, con un resultado de 2 a 3.
La Calera, por su parte, debutó con una derrota por 2 a 3 contra Villa Dora de Santa Fe. Luego logró su primer triunfo al vencer a Libertad de San Jerónimo Norte por un ajustado 3 a 2.