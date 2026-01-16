Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Rowing visitará a Lafinur de San Luis en el marco de la Zona A de la Liga Nacional Masculina. Por el mismo sector el AEC enfrentará en Córdoba a La Calera.

La Liga Nacional Masculina de Voley tendrá su segundo fin de semana de actividad. En esta ocasión Rowing y Echagüe, los dos representantes paranaense, asumirán sus desafíos en condición de visitante. El Remero visitará a Lafinur de San Luis en el marco de la Zona A. Por el mismo sector el AEC enfrentará en Córdoba a La Calera.

El elenco de la costanera baja tuvo un excelente estreno en el certamen al obtener puntaje ideal. En su presentación derrotó en el estadio ubicado en el parque escolar Enrique Berduc a Obras de San Juan por 3 a 1, con parciales de 21/25, 25/20, 25/17 y 25/21. En su segunda presentación el AEC superó a Unión Vecinal de Trinidad (UVT ) por un contundente 3 a 0, con parciales de 25/20, 25/18 y 25/13.

Lafinur, por su parte, ganó su partido debut contra Libertad de San Jerónimo Norte por un ajustado 3 a 2, con parciales de 22/25, 26/24, 25/22, 20/25 y 15/10. En su segunda presentación, el equipo puntano cayó ante Villa Dora de Santa Fe por 1 a 3, con parciales de 25/27, 20/25, 25/23 y 20/25.

Echagüe juega en La Docta

Echagüe se presentará en tierra cordobesa donde visitará desde las 21 a La Calera en otra historia correspondiente a la Zona A. El AEC debutó con una victoria sobre UVT de San Juan por 3 a 1. Posteriormente tropezó ante Obras de San Juan en un partido ajustado que se definió en tie break, con un resultado de 2 a 3.

La Calera, por su parte, debutó con una derrota por 2 a 3 contra Villa Dora de Santa Fe. Luego logró su primer triunfo al vencer a Libertad de San Jerónimo Norte por un ajustado 3 a 2.