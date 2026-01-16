Uno Entre Rios | Escenario | Fondo de Fomento Audiovisual

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer los proyectos seleccionados del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (FOAER), una convocatoria de alcance federal

16 de enero 2026 · 12:49hs
El Gobierno de Entre Ríos dio a conocer los proyectos seleccionados del Fondo de Fomento Audiovisual de Entre Ríos (FOAER), una convocatoria de alcance federal que impulsa el desarrollo del sector en el territorio provincial. La iniciativa se lleva adelante a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), en el marco de la Ley N° 10.937.

La convocatoria estuvo destinada a realizadores y realizadoras inscriptos en el Registro Público de la Industria Audiovisual de Entre Ríos (RePIA). Las líneas de fomento contemplan distintas instancias y formatos de la producción audiovisual, con el objetivo de acompañar de manera integral los procesos creativos y productivos de la comunidad audiovisual entrerriana.

En esta edición se establecieron cinco categorías: Producción de Cortometraje, Producción de Largometraje, Postproducción de Largometraje, Producción de Documental y Coproducción Minoritaria de Largometraje. Cada una apunta a fortalecer diferentes etapas de los proyectos, desde el desarrollo inicial hasta su finalización.

La selección de los trabajos estuvo a cargo de un jurado integrado por Lorena Quevedo, Maite Diorio, Rodrigo Peralta, Clarisa Navas, Santiago Carabante y Lucía Moller, quienes evaluaron las propuestas presentadas en función de los criterios establecidos en la convocatoria.

Proyectos seleccionados

Producción de Cortometraje

Ganadores: La muerte camina en el litoral, de Eliseo Benedetti; 2008, Entre Ríos, de Abril Ansaldi.

Proyecto suplente: Espíritu pájaro, de Natalia Enríquez.

Producción de Largometraje

Ganador: Camino, de Germán Berger.

Proyecto suplente: A pedal, de Ana Laura Seijas.

Postproducción de Largometraje

Ganadores: Lázaro Blanco, de María Ángeles Terraza Córdoba; Memorias de carne y hueso, de María Dolores Miconi.

Proyecto suplente: Abelardo Dimotta, brujería y chamamé, de María Eugenia Figueroa.

Producción de Documental

Ganador: Vuelos de la muerte en el Litoral, de Santiago Fiorotto.

Proyecto suplente: El caso de Ramoncito Grandoli, la sentencia que no fue, de José Luis Mastrolorenzo.

Coproducción Minoritaria de Largometraje

Ganador: Oceanía, de Paula Mastellone.

El FOAER se consolida como una herramienta de impulso a la producción audiovisual entrerriana, con una mirada federal que busca fortalecer el trabajo de realizadores y realizadoras de distintas localidades de la provincia.

