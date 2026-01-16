Uno Entre Rios | Ovación | Sebastián Báez

Sebastián Báez es finalista del ATP 250 de Auckland

Sebastián Báez derrotó al estadounidese Marcos Girón por 6-1 y 6-4 y este viernes, desde las 22, irá por el título en Nueva Zelanda ante el checo Jakub Mensik.

16 de enero 2026 · 15:37hs
Sebastián Báez irá por el octavo título de su carrera.

Sebastián Báez irá por el octavo título de su carrera.

El tenista argentino Sebastián Báez, de inmejorable arranque de 2026, le ganó en sets corridos al estadounidense Marcos Giron y se metió en la final del ATP 250 de Auckland, donde se medirá este viernes con el checo Jakub Mensik.

Báez, que ya acumula siete triunfos consecutivos desde que comenzó la temporada, se impuso con un cómodo 6-1 y 6-4 luego de una hora y 27 minutos, para volver a meterse en el partido decisivo de un torneo de cancha rápida por primera vez en casi dos años y medio.

El encuentro fue prácticamente un monólogo de Báez, que rápidamente tomó ventaja con un primer set casi perfecto en el que rompió el servicio de su oponente en dos oportunidades.

En la segunda manga se le complicaron más las cosas, ya que sufrió bastante la falta de eficacia cada vez que tenía una oportunidad de quiebre (aprovechó solo 2 de 13), pero esto no le impidió quedarse con la victoria ya que Giron le rompió el servicio en solo una oportunidad.

Desde que comenzó la temporada, Báez viene demostrando un nivel altísimo, plantándose de igual a igual con cada oponente desde el fondo de la cancha y aprovechando muy bien las variantes que posee su juego.

Este viernes por la noche, desde las 22 (hora Argentina) Báez irá en busca de su octavo título como profesional, luego de los conseguidos en Estoril 2022, Córdoba, Kitzbühel y Winston-Salem en 2023, Río y Santiago 2024 y nuevamente Río el año pasado.

Su rival en la final del ATP 250 de Auckland será Mensik, que a los 20 años irá en busca de su segundo título ATP, luego del obtenido el año pasado en el Masters 1000 de Miami. La víctima del checo en las semifinales fue el húngaro Fabian Marozsan, a quien derrotó con un ajustado 7-6(9), 4-6 y 6-1.

El buen 2026 de Sebastián Báez

Báez ya acumula siete triunfos consecutivos en este 2026, en una seguidilla que comenzó en la United Cup la semana pasada y que continuó estos días en Auckland. Gracias a esta muy buena participación en tierras neozelandesas, Báez ya se aseguró subir hasta el puesto 36 del ranking, mientras que en caso de consagrarse escalará una posición más.

