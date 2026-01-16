Yunta Mambo representará a Paraná en la instancia final del Pre Cosquín

El grupo paranaense Yunta Mambo se presentará el 18 de enero en Córdoba, en la instancia final del Pre Cosquín, y al día siguiente se conocerán los ganadores

El grupo paranaense Yunta Mambo fue seleccionado para participar de la edición 2026 del Festival Nacional de Folclore de Cosquín. La banda se presentará el 18 de enero en Córdoba, en la instancia final del Pre Cosquín, y al día siguiente se conocerán los ganadores de esta edición.

Será la segunda vez consecutiva que Yunta Mambo llega a la final del certamen, uno de los escenarios más relevantes de la música popular argentina. En 2025, el grupo quedó entre los siete mejores conjuntos vocales del país, una experiencia que fortaleció su recorrido y su proyección.

La propuesta de Yunta Mambo se apoya en la fusión del folclore argentino, el rock nacional y ritmos latinoamericanos, con una mirada puesta en lo popular y en el trabajo colectivo. El grupo construye su identidad a partir del encuentro, la energía compartida y una búsqueda sonora que cruza tradiciones sin perder raíz.

“Venimos de otros proyectos ligados al rock y tomamos recursos de ese lenguaje para incorporarlos al folclore”, explicaron a UNO. “Yunta Mambo surge de ese cruce, de juntarnos y encontrar una forma propia, un folclore alternativo que diga lo que tenga que decir”, señalaron.

Actualmente, la banda está integrada por Juan Pablo Carrivali (guitarra y voz), Leo Rodríguez (guitarra y voz), Víctor Rodríguez Mari (guitarra y voz), Matías Picotti (percusión), Mati Pérez (percusión) y Tomás Carrivali (bajo).

Con esta nueva participación en el Pre Cosquín, Yunta Mambo continúa llevando la música de Paraná a escenarios de alcance nacional.