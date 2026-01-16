Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Dos policías que acudieron a un barrio ante un llamado, fueron atacados con botellas de vidrio y sufrieron graves heridas. Ocurrió en Concepción del Uruguay

En la noche del jueves, se registró un grave episodio de violencia en la zona de avenida Frondizi, a la altura de la curva del CECAT, en Concepción del Uruguay, donde dos policías resultaron heridos tras ser atacados con elementos contundentes.

El hecho se registró alrededor de las 22:50 horas, cuando un patrullero se hizo presente en el lugar ante el aviso sobre personas desconocidas que arrojaban piedras y otros objetos a los transeúntes que circulaban por la zona.

Cuando los policías bajaron del patrullero para identificar a los agresores, desde una zona de densa vegetación y escasa iluminación, comenzaron a caer elementos contundentes contra el móvil policial.

Uno de los objetos arrojados, presumiblemente una botella de vidrio, impactó directamente contra la integridad de los funcionarios y el estallido del cristal provocó lesiones de diversa consideración en ambos efectivos.

Traslado y atención

De inmediato fueron trasladados al hospital J. J. Urquiza, donde recibieron asistencia médica inmediata. Según se informó, uno de los funcionarios presenta lesiones graves en la zona del rostro y otro sufrió heridas superficiales, también en el rostro, producto de las esquirlas del vidrio.

Tras el violento episodio, se dio intervención a la Fiscalía en Turno y a la División Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar del ataque recolectando evidencia; al mismo tiempo, la Jefatura realiza una investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables de la agresión.