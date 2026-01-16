Uno Entre Rios | Policiales | Policías

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Dos policías que acudieron a un barrio ante un llamado, fueron atacados con botellas de vidrio y sufrieron graves heridas. Ocurrió en Concepción del Uruguay

16 de enero 2026 · 11:44hs
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

En la noche del jueves, se registró un grave episodio de violencia en la zona de avenida Frondizi, a la altura de la curva del CECAT, en Concepción del Uruguay, donde dos policías resultaron heridos tras ser atacados con elementos contundentes.

El hecho se registró alrededor de las 22:50 horas, cuando un patrullero se hizo presente en el lugar ante el aviso sobre personas desconocidas que arrojaban piedras y otros objetos a los transeúntes que circulaban por la zona.

El accidente en Concepción del Uruguay dejó como saldo una persona con lesiones graves.

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

La zona donde el hombre desapareció de la superficie del Río Gualeguay.

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Cuando los policías bajaron del patrullero para identificar a los agresores, desde una zona de densa vegetación y escasa iluminación, comenzaron a caer elementos contundentes contra el móvil policial.

Uno de los objetos arrojados, presumiblemente una botella de vidrio, impactó directamente contra la integridad de los funcionarios y el estallido del cristal provocó lesiones de diversa consideración en ambos efectivos.

policías concepción del uruguay
Concepci&oacute;n del Uruguay: dos polic&iacute;as heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Traslado y atención

De inmediato fueron trasladados al hospital J. J. Urquiza, donde recibieron asistencia médica inmediata. Según se informó, uno de los funcionarios presenta lesiones graves en la zona del rostro y otro sufrió heridas superficiales, también en el rostro, producto de las esquirlas del vidrio.

Tras el violento episodio, se dio intervención a la Fiscalía en Turno y a la División Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar del ataque recolectando evidencia; al mismo tiempo, la Jefatura realiza una investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables de la agresión.

Policías barrio Concepción del Uruguay heridas
Noticias relacionadas
El auto terminó con sus cubiertas al cielo tras el vuelco en la ruta 14 a la altura de Colón.

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Por el hecho en Anacleto Medina fueron detenidos un hombre y su hijo, que es menor de edad.

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Federico Sigot perdió la vida en un accidente laboral en San José.

San José: hondo pesar por un joven futbolista que murió en un accidente laboral

Las personas buscaban pasar 257 bultos a través del río Uruguay.

Prefectura secuestró mercadería por 290 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

Ultimo Momento
Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Luciano Benavides resignó su liderazgo a una fecha del cierre del Dakar

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

Gualeguaychú: allanamiento al colectivo con barras de San Lorenzo

La provincia
El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Operaron en el Sanatorio Adventista del Plata a Eduardo Duhalde

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Una localidad entrerriana registra los índices de alcoholemia más altos en controles viales

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Retomaron la búsqueda del hombre que cayó en el río Gualeguay

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Un paranaense falleció en Brasil y su familia pide colaboración para trasladar el cuerpo

Dejanos tu comentario