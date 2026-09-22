Se conoció cómo será el formato de la Copa Entre Ríos

La Federación Entrerriana de Fútbol dio a conocer los principales lineamientos para la próxima edición de la Copa Entre Ríos.

La Copa Entre Ríos tendrá actividad para las categorías Sub 23 y Primera Masculina, y Primera Femenina.

La Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) dio a conocer los principales lineamientos para la próxima edición de la Copa Entre Ríos , que tendrá competencia en Primera División, Sub 23 y Primera División Femenino. La organización estableció fechas de inicio, plazos de inscripción, costos y una distribución regional para facilitar la participación de los clubes.

La competencia comenzará el sábado 27 de noviembre para las categorías Sub 23 y Primera División Femenino, mientras que la Primera División tendrá su jornada inaugural el domingo 28. La segunda fecha está prevista para el 19 y 20 de diciembre y, a partir del 9 y 10 de enero de 2027, los partidos se disputarán todos los fines de semana, con series de ida y vuelta.

Los clubes tendrán tiempo hasta el lunes 2 de noviembre para confirmar su participación. Posteriormente, el viernes 13 de noviembre se realizará el sorteo y la fixturación, en un evento que será transmitido en vivo por los medios de comunicación y al que podrán asistir presencialmente los representantes de las instituciones participantes.

La lista de buena fe deberá contar con un mínimo de 25 y un máximo de 30 jugadores para cada categoría. El plazo para presentarla vencerá el viernes 20 de noviembre de 2026.

Además, entre el 5 y el 8 de enero de 2027 los clubes podrán incorporar hasta cinco jugadores de refuerzo adicionales, previo pago del costo correspondiente. También se podrán sumar futbolistas a la lista de buena fe que hayan obtenido su pase hasta 24 horas antes del comienzo de la segunda fecha.

El costo de inscripción será de 20.000 pesos por jugador. De esta manera, una lista de 25 futbolistas tendrá un valor de 500.000 pesos, mientras que una nómina de 30 jugadores alcanzará los 600.000 pesos. El importe deberá ser abonado antes del inicio del torneo en la cuenta de la FEF. El seguro de los jugadores, en tanto, estará a cargo de cada club participante.

Distribución de las zonas de la competencia

Con el objetivo de organizar la competencia teniendo en cuenta la cercanía geográfica, la FEF estableció una distribución regional estimativa.

La Región 1 estará integrada por Paraná, Diamante, Paraná Campaña, La Paz y Santa Elena. La Región 2 comprende a Feliciano, Federal, Chajarí, Concordia y Federación.

En tanto, la Región 3 reúne a las ligas de Regional, Villaguay, Tala, Nogoyá y Victoria, mientras que la Región 4 está conformada por Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón.

La Federación aclaró que esta distribución podrá sufrir modificaciones por razones de fixturación, aunque se procurará respetar siempre la cercanía geográfica y evitar que los equipos deban recorrer más de 200 kilómetros.

Otra de las disposiciones establecidas es que todos los partidos de las distintas categorías deberán disputarse con la pelota oficial de la competencia, que será provista por la marca Toro.

Presentación de la Copa Entre Ríos

Antes del comienzo de la Copa Entre Ríos, la FEF también realizará la presentación de la Supercopa Entre Ríos 40 Aniversario. El acto tendrá lugar este sábado 26 en Concepción del Uruguay, donde se llevará a cabo el sorteo del certamen.

Para esa jornada fueron invitadas las autoridades de cada liga, acompañadas por el o los equipos campeones de sus respectivas competencias, representados por su presidente y el capitán. Además, la Federación realizará un reconocimiento a cada uno de los equipos campeones.

De esta manera, la FEF ya puso en marcha la organización de una nueva edición de la Copa Entre Ríos, que tendrá actividad durante el cierre de 2026 y continuará desde enero de 2027 con las instancias de ida y vuelta, que determinarán cuáles equipos serán los mejores de la provincia en el próximo año.