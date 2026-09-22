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Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Frigerio acompañó en Buenos Aires la ceremonia encabezada por Eduardo Casal. Rebollo asumió tras completar el proceso institucional de designación.

22 de septiembre 2026 · 19:51hs
Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú.

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú.

El gobernador Rogelio Frigerio participó este martes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), del acto de toma de juramento de Pedro Mariano Rebollo como fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

La ceremonia se desarrolló en la sede de la Procuración General de la Nación y estuvo encabezada por el procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, junto con autoridades del Ministerio Público Fiscal.

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Rebollo asumió formalmente sus funciones luego de completar las diferentes instancias institucionales previstas para la cobertura del cargo, que incluyeron el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores de la Nación.

La presencia de Frigerio en la designación de Rebollo

El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, luego de obtener el correspondiente acuerdo del Senado.

La designación quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en el marco de las atribuciones establecidas por la Constitución Nacional y la Ley 27.148, Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

De esta manera, se completó el procedimiento institucional requerido para la designación del titular de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú.

Trayectoria en la jurisdicción

Durante la ceremonia se puso de relieve el recorrido de los nuevos funcionarios que prestaron juramento y su desempeño dentro del Ministerio Público Fiscal.

En el caso de Rebollo, se destacó su trayectoria como funcionario y fiscal subrogante en distintas fiscalías de la jurisdicción donde ahora ejercerá como titular.

Su experiencia previa en el ámbito judicial federal de la región fue mencionada durante el acto como parte de su recorrido profesional antes de asumir la nueva responsabilidad.

La Fiscalía Federal de Gualeguaychú

Con la toma de juramento, Rebollo quedó formalmente al frente de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, luego de que se completaran las etapas administrativas e institucionales correspondientes.

La cobertura definitiva del puesto permite contar con un titular designado para la dependencia, que interviene en asuntos de competencia de la Justicia Federal en esa jurisdicción entrerriana.

El acto realizado en Buenos Aires formalizó así la incorporación de Rebollo al cargo y cerró el proceso iniciado con su postulación y posterior tratamiento legislativo.

Frigerio Fiscal Gualeguaychú
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