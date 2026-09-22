Vialidad Nacional encara obras a la altura del kilómetro 290, cerca de Gobernador Mansilla. Hay reducción de calzada y recomiendan circular con precaución.

Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32.

El 17° Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional informó que avanzan los trabajos de recuperación de calzada sobre la ruta nacional 12, en el tramo comprendido entre la localidad de Galarza y la intersección con la Ruta Nacional 131 y la Ruta Provincial 32. Las tareas se concentran actualmente en el kilómetro 290, en cercanías de Gobernador Mansilla, donde se llevan adelante trabajos que generan una reducción temporal del espacio disponible para la circulación.

Debido a la presencia de personal y maquinaria sobre la calzada, se solicita a los conductores transitar con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros que organizan el paso de los vehículos.

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La disminución de calzada puede generar demoras y modificaciones en la circulación habitual del corredor.

Medidas de seguridad

Desde Vialidad Nacional recordaron a los usuarios la importancia de adoptar medidas de seguridad durante el recorrido. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar el cinturón de seguridad, circular con las luces bajas encendidas y respetar las velocidades máximas y mínimas establecidas para el sector.