El Xeneize se impuso al dueño de casa por 88-78 con un gran trabajo defensivo. El jueves volverá a jugar ante G-League United (8:30).

Boca dio un primer paso firme en la Copa Intercontinental de Básquet 2026. El equipo de Nicolás Casalánguida venció a Beijing Royal Fighters por 88-78 en su primera presentación. Así, se acercó considerablemente a las semifinales del certamen.

La diferencia en el juego pasó por el trabajo en la cercanía al aro. Francisco Cáffaro marcó el camino con 17 puntos y 10 rebotes -tres ofensivos-, mientras que Leo Lema sumó 17 tantos y nueve tableros. Además, hubo dobles dígitos de José Vildoza (10-5-5) y Kriss Helmanis (10) en la victoria.

El Xeneize tomó distancia en el segundo cuarto. Defendió a un alto nivel, permitió apenas cuatro conversiones de campo y pudo correr la cancha a su gusto. El mayor daño del equipo argentino llegó desde la cercanía al aro con Lema y Cáffaro en la cercanía, como también la conducción tanto de Faggiano y Vildoza. Así, se fue al descanso con un 51-35.

Llegó a tomar una luz de 22 en el tercer cuarto luego de un triple de Tomás Monacchi a 4:23 en el tercer período. A partir de ello, Casalánguida aprovechó para rotar, administrar cargas y el local redujo distancia. Grant Riller sumó 19 de sus 24 puntos en el último cuarto para achicar a nueve (78-67) con 5:17 por jugar. Pese a esto, Boca supo administrar el escenario, fue certero desde la línea de tiros libres y liquidó el juego.

Copa Intercontinental 2026: Boca venció a Beijing Royal Fighters en su debut

Copa Intercontinental 2026: Boca venció a Beijing Royal Fighters en su debut.

De esta manera, Boca ganó en su primera presentación y espera a lo que suceda el miércoles. Si el G-League United se impone a Beijing Royal Fighters (8:30), llegará al partido del jueves con la garantía de clasificar a semifinales. El Xeneize enfrentará al elenco norteamericano en la mañana del jueves (8:30).

Rytas Vilnius festejó en su debut

El Grupo A se puso en marcha antes de la primera presentación de Boca. El combinado lituano se impuso por 107-89 en un juego que dominó principalmente desde el tercer cuarto. El equipo de Nedas Pacevicius fue letal desde lejos con 16 triples, cuatro de ellos a través del máximo anotador Kay Bruhnke (22). Además, hubo tres de Michael Devoe (12) como también dos de Augustas Marciulionis (13-5-4), Ignas Urbonas (8) y Gytis Radzevicius (8).

El Grupo A tendrá su segundo juego este miércoles con el duelo entre RSSB Tigers y Shanghai Sharks a las 4:30. El jueves será el cruce entre el ganador de hoy y el otro combinado chino en la competencia, también a las 4:30.