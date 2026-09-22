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Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027, obras y recursos para Entre Ríos en Casa Rosada

El gobernador Frigerio se reunió con el jefe de Gabinete Santilli. Abordaron la deuda del PAMI, Salto Grande y el avance de obras estratégicas.

22 de septiembre 2026 · 17:22hs
Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027

Frigerio y Santilli analizaron el Presupuesto 2027, obras y recursos para Entre Ríos en Casa Rosada.

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, para analizar distintos temas de la agenda conjunta entre el gobierno nacional y Entre Ríos.

Durante el encuentro abordaron los proyectos legislativos vinculados con el Presupuesto 2027 y la Reforma Política, además de cuestiones relacionadas con recursos y obras de infraestructura para la provincia.

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Frigerio: deuda del PAMI y fondos de Salto Grande

Entre los temas tratados estuvo la deuda que el PAMI mantiene con Entre Ríos y una propuesta para mejorar la tarifa correspondiente al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

Según se informó, una eventual mejora tarifaria permitiría generar recursos adicionales que podrían destinarse al financiamiento de nuevas obras de infraestructura en territorio entrerriano.

Seguimiento de obras estratégicas

Frigerio y Santilli también realizaron un seguimiento del avance de distintos proyectos que se encuentran actualmente en ejecución.

Entre las obras analizadas estuvieron los trabajos sobre la ruta nacional 18, el sistema de tratamiento de afluentes y efluentes cloacales de Villaguay y la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua de Concordia.

El encuentro permitió repasar el estado de estas intervenciones y avanzar en el análisis de los recursos y proyectos que forman parte de la agenda compartida entre ambos gobiernos.

Frigerio Diego Santilli Casa Rosada
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