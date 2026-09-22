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Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile y consiguieron su quinto oro consecutivo

Los varones del hockey sobre cesped derrotaron a Chile con goles de Santiago “Ito” Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini. Clasificaron a los Panamericanos.

22 de septiembre 2026 · 18:00hs
Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile y consiguieron su quinto oro consecutivo.

Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile y consiguieron su quinto oro consecutivo.

El seleccionado masculino de hockey sobre césped, Los Leones, ganó la medalla de Oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al vencer por 3 a 1 a sus pares de Chile y, gracias al resultado, clasificó a los Panamericanos Lima 2027.

El equipo dirigido por Juan Martín Vivaldi se impuso gracias a los tantos conquistados por Santiago “Ito” Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini; mientras que Ignacio Contardo descontó para los Diablos.

La Copa Entre Ríos tendrá actividad para las categorías Sub 23 y Primera Masculina, y Primera Femenina.

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Para este encuentro, Vivaldi dispuso un equipo titular con Joaquín Ruiz al arco y luego Matteo Fernández, Nicolás Cicileo, Iñaki Minadeo; Santiago Tarazona, Tomás Ruiz, Thomas Habif (C); Mateo Serrano, Franco Agostini y Martín Ferreiro. Los suplentes fueron Yaco Kovalivker, Luca Dulor, Joaquín Costa, Mateo Torrigiani y Juan Pedro Fernández.

El partido lo abrió en el primer cuarto a “Ito” Tarazona, jugador de GEBA, quien además anunció que hoy fue su último partido en la albiceleste.

En el segundo cuarto, Martín Ferreiro, jugador del Crefelder HTC de la Bundesliga alemana, entró al área con la bocha dominada y fusiló al arquero chileno para poner el marcador 2 a 0.

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En el tercer cuarto, Franco Agostini, formado en Lanús, pero de presente en Lomas Athletic, puso el tercero rubricando en el marcador, la enorme diferencia en el encuentro.

En el último cuarto, el chileno Contardo descontó para la visita que se llevó la medalla plateada.

Los varones argentinos llegaron a la final luego de ganar su zona invictos al derrotar 22-0 a Perú, 4-1 a Brasil, 5-1 a Chile y 7 a 0 a Uruguay. Una campaña con 38 goles a favor y solo dos en contra en cuatro partidos.

Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile y consiguieron su quinto oro consecutivo

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Los Leones derrotaron 3 a 1 a Chile y consiguieron su quinto oro consecutivo.

El torneo sirvió también para foguear a jóvenes como Kovalivker, Luca Dulor, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Mateo Torrigiani y Juan Fernández, en un plantel en el que los experimentados Thomas Habif, Santiago Tarazona, Nicolás Cicileo y Martín Ferreiro, aportaron muchísimo.

En una charla con la prensa, Tarazona se refirió a su retiro y señaló que “estoy súper contento de que haya sido acá en Argentina, con una victoria, con una dorada, con toda la familia afuera y todos los amigos que llegaron hoy de sorpresa”.

“Ya venía pensando la decisión desde finales del año pasado, de tirar esta última parte hasta el proceso mundialista y los Suramericanos. Siempre tuve cosas por fuera del hockey, con amigos y socios, y siempre fue prioridad la parte deportiva. A medida que pasó el tiempo, empecé a estar un poco más del otro lado, uno quiere empezar a dedicarle más cosas a estas cosas de afuera y se trató de una decisión pensada”, añadió.

En los Juegos Suramericanos,Los Leones ostentan una efectividad del 100% de títulos conquistados, ya que ganaron el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, Asunción 2022 y Santa Fe 2026; por lo que este martes se consagraron “Pentacampeones”.

Los Leones Chile oro Juegos Suramericanos
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