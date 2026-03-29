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Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

El equipo de Urdinarrain tras imponerse en el resultado global de la final ante La Florida, representante de la Liga de Chajarí.

29 de marzo 2026 · 21:00hs
Juventud Urdinarrain perdió la revancha

Juventud Urdinarrain perdió la revancha, pero se coronó campeón de la Copa Entre Ríos

En una jornada que quedará grabada en la memoria de su gente, Juventud Urdinarrain se consagró este domingo campeón de la Copa Entre Ríos, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol, tras imponerse en el resultado global de la final ante La Florida, representante de la Liga de Chajarí.

El equipo dirigido por Miguel Chareun cayó 2 a 1 en el encuentro de vuelta, disputado en el estadio Juan Jorge Stauber, pero la diferencia obtenida en el partido de ida fue determinante para sellar la consagración y desatar el festejo en Urdinarrain.

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Una final intensa ante un gran marco

El partido revancha se jugó en un escenario colmado, con un público que acompañó de manera masiva y le dio un marco imponente a la definición. La Florida salió decidido a revertir la historia y logró imponerse en el marcador con goles de Fabricio Barragán y Lucas López.

Por su parte, Juventud respondió en un momento clave del encuentro con el tanto de Gabriel Thea, que significó el empate parcial y le dio tranquilidad al conjunto visitante en el desarrollo de la serie.

A pesar del empuje del conjunto local, la diferencia conseguida en la ida fue demasiado amplia y terminó inclinando la balanza a favor del equipo de Urdinarrain, que supo administrar la ventaja con inteligencia y carácter.

Un título histórico para Urdinarrain

El pitazo final desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que celebraron una conquista histórica: es la primera vez que Juventud Urdinarrain se queda con la Copa Entre Ríos, uno de los torneos más importantes a nivel provincial.

Este logro además se suma a otro hito en la historia reciente del club, como fue el título obtenido en el Torneo Federal C 2018, lo que marca un crecimiento sostenido de la institución más allá de su competencia en la liga local.

Un proceso que dio sus frutos

La consagración no es casualidad. Juventud Urdinarrain construyó este título a lo largo de una campaña sólida, con un plantel comprometido y una idea de juego clara bajo la conducción de Chareun. El equipo mostró regularidad, eficacia y personalidad en los momentos decisivos del certamen.

El trabajo colectivo, sumado al respaldo dirigencial y al acompañamiento de su gente, fueron pilares fundamentales para alcanzar este objetivo que hoy lo coloca en lo más alto del fútbol entrerriano.

Festejo y proyección

Tras la consagración, los festejos se extendieron dentro y fuera del campo de juego. La copa viajó a Urdinarrain, donde seguramente será recibida como lo merece un logro de esta magnitud.

Con este título, Juventud no solo escribe una página dorada en su historia, sino que también se posiciona como uno de los equipos protagonistas de la provincia, con la ilusión de seguir creciendo y competir en escenarios cada vez más exigentes.

La Copa Entre Ríos 2026 ya tiene dueño, y es Juventud Urdinarrain, un campeón que supo construir su gloria paso a paso y que hoy celebra con justicia en lo más alto del fútbol entrerriano.

Urdinarrain Copa Entre Ríos Federación Entrerriana
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