Concordia será la sede de la 11ª fecha del Turismo Nacional

El Turismo Nacional llelgará el 1 de noviembre a la Capital del Citrus, luego de que se modificara la sede original de San Nicolás.

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo oficializó que la 11ª fecha del Turismo Nacional , en su Clase 2 y Clase 3, se realizará en el Autódromo Ciudad de Concordia por lo que la categoría volverá competir en el trazado entrerriano. La competencia se llevará adelante el 1º de noviembre.

El trazado de la Capital del Citrus reemplazará al Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. El cambio obedeció a la proximidad de una fecha del Turismo Carretera

Es que el TC visitará el circuito nicoleño el 3 y 4 de octubre y viajará a Rosario el 24 y 25, ciudad que está a tan solo un puñado de kilómetros. Ante esta continuidad de carreras, los directivos de APAT decidieron modificar el calendario.

El Turismo Nacional ya corrió en Entre Ríos

De este modo la divisional, que cuenta con un parque automotor importante, volverá a tierras entrerrianas, luego de lo que fue el inicio de la temporada allá por febrero, cuando abrió el calendario en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, indica Análisis.