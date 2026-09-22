Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Nacional

Concordia será la sede de la 11ª fecha del Turismo Nacional

El Turismo Nacional llelgará el 1 de noviembre a la Capital del Citrus, luego de que se modificara la sede original de San Nicolás.

22 de septiembre 2026 · 16:07hs
La fecha 11 del Turismo Nacional se correrá en el Autódromo Ciudad de Concordia.

La fecha 11 del Turismo Nacional se correrá en el Autódromo Ciudad de Concordia.

La Asociación Pilotos Automóviles Turismo oficializó que la 11ª fecha del Turismo Nacional, en su Clase 2 y Clase 3, se realizará en el Autódromo Ciudad de Concordia por lo que la categoría volverá competir en el trazado entrerriano. La competencia se llevará adelante el 1º de noviembre.

El trazado de la Capital del Citrus reemplazará al Autódromo Juan María Traverso de San Nicolás. El cambio obedeció a la proximidad de una fecha del Turismo Carretera

Joel Gassmann va por una nueva fecha en el trazado cordobés de Río Cuarto.

Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

Claudio Tapia encabezó la reunión de Comité Ejecutivo en la que se aprobó la Recopa de Campeones.

A partir del 2027 se disputará la Recopa de Campeones

Es que el TC visitará el circuito nicoleño el 3 y 4 de octubre y viajará a Rosario el 24 y 25, ciudad que está a tan solo un puñado de kilómetros. Ante esta continuidad de carreras, los directivos de APAT decidieron modificar el calendario.

El Turismo Nacional ya corrió en Entre Ríos

De este modo la divisional, que cuenta con un parque automotor importante, volverá a tierras entrerrianas, luego de lo que fue el inicio de la temporada allá por febrero, cuando abrió el calendario en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná, indica Análisis.

Turismo Nacional Concordia San Nicolás Automovilismo
Noticias relacionadas
Olimpia es uno de los animadores de la Liga Provincial.

Olimpia ganó y se metió en la discusión en la Liga Provincial

rocamora clasifico al final four de la liga federal formativa femenina

Rocamora clasificó al Final Four de la Liga Federal Formativa Femenina

¿cuando volvera a jugar patronato por la primera nacional?

¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

lionel scaloni tiene encaminada su continuidad en la seleccion argentina

Lionel Scaloni tiene encaminada su continuidad en la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Mauro Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029

Mauro Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

Ultimo Momento
Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Mauro Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029

Mauro Icardi respondió luego de la inhabilitación para conducir: dijo que su licencia italiana vence en 2029

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

A partir del 2027 se disputará la Recopa de Campeones

A partir del 2027 se disputará la Recopa de Campeones

Concordia será la sede de la 11ª fecha del Turismo Nacional

Concordia será la sede de la 11ª fecha del Turismo Nacional

Policiales
Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Paraná: detuvieron a dos adolescentes: uno de 14 años llevaba un revólver

Paraná: detuvieron a dos adolescentes: uno de 14 años llevaba un revólver

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Ruta Victoria-Rosario: desde el jueves habrá demoras por obras de pavimentación durante un mes y medio

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

El Empresario Teatral tendrá una segunda edición en Paraná

"El Empresario Teatral" tendrá una segunda edición en Paraná

Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026

Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026

Dejanos tu comentario