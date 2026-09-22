A partir del 2027 se disputará la Recopa de Campeones

La Recopa de Campeones será un torneo con formato de triangular entre los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.

Claudio Tapia encabezó la reunión de Comité Ejecutivo en la que se aprobó la Recopa de Campeones.

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, encabezado por Claudio Tapia, determinó la creación de un nuevo certamen que entregará título oficial y comenzará a disputarse a partir del año que viene. Se llamará Recopa de Campeones y se llevará adelante con formato de triangular.

Los protagonistas serán los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. De esta manera, cada temporada tendrá en juego ocho estrellas: a las cuatro antes mencionadas hay que sumar el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Tabla Anual y el Trofeo de Campeones.

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Si el ganador de la Copa Argentina es el mismo que el ganador de la Supercopa Argentina, la plaza será ocupada por el subcampeón de la Supercopa Argentina. Y si el ganador de la Supercopa Internacional es alguno de los campeones de los otros dos certámenes, la plaza será para el subcampeón de la Supercopa Internacional. En caso de que así y todo haya un equipo repetido, la plaza será para el subcampeón de la Copa Argentina, consigna TyC Sports.

Sistema de disputa de la Recopa de Campeones

PARTIDO 1: Campeón de la Supercopa Argentina vs. Campeón de la Supercopa Internacinoal

PARTIDO 2: Campeón Copa Argentina vs. Perdedor Partido 1

PARTIDO 3: Campeón Copa Argentina vs. Ganador Partido 1

* Los estadios serán designados por AFA

* En caso de empate en los 90 minutos habrá penales

* Se otorgarán 3 puntos por partido ganado en los 90 minutos, 2 puntos al que gane en los penales y 1 punto al que pierda en los penales.

Sistema de definición de la Recopa de Campeones

En caso de empate en puntos luego de la disputa de los tres partidos, la definición será de la siguiente manera:

Diferencia de gol en los 90 minutos de los dos partidos

Goles a favor en los 90 minutos de los dos partidos

Menos goles en contra en los 90 minutos de los dos partidos

Fair Play: cada equipo comienza con 30 puntos a favor; por cada amonestado se descontará 1 puntos y por cada expulsado se descontarán 2 puntos. Por cada integrante del cuerpo técnico / médico amonestado se descontará 1,5 puntos y por cada integrante del cuerpo técnico / médico expulsado se descontarán 3 puntos.

Los ocho títulos que pone en juego la AFA por temporada

Torneo Apertura

Torneo Clausura

Tabla Anual

Copa Argentina

Trofeo de Campeones: campeón Torneo Apertura vs. campeón Torneo Clausura

Supercopa Argentina: campeón Trofeo de Campeones vs. campeón Copa Argentina

Supercopa Internacional: campeón tabla anual vs. campeón Trofeo de Campeones

Recopa de Campeones: campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional