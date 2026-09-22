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Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Un hombre fue detenido. Pesaba sobre él un pedido de captura por abuso sexual con acceso carnal agravado, en la ciudad de Gualeguaychú

22 de septiembre 2026 · 13:03hs
Un hombre fue detenido. Pesaba sobre él un pedido de captura por abuso sexual con acceso carnal agravado

Un hombre fue detenido. Pesaba sobre él un pedido de captura por abuso sexual con acceso carnal agravado, en la ciudad de Gualeguaychú

La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, logró en las últimas horas la detención de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

El procedimiento se originó en el marco de tareas de control y verificación de medidas judiciales activas, con la utilización de investigaciones, tareas de vigilancia encubierta y el análisis de información proveniente del sistema SIFCOP.

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Gracias a estos recursos, el personal policial pudo establecer el paradero del prófugo y concretar su detención en la vía pública, cumpliendo la orden de captura solicitada por el Juzgado de Garantía N°3 de Moreno - General Rodríguez.

El detenido fue inmediatamente trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la justicia en el marco de la causa por la que era requerido.

Gualeguaychú prófugo Abuso sexual
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