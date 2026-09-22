CGE: el Plan FinEs 2026 avanza con la formalización de las inscripciones

El CGE informó que está abierta la inscripción al Plan FinEs 2026. Está destinado a personas de 18 años o más que adeudan materias del nivel secundario.

El CGE informó que el Plan FinEs 2026 avanza con la formalización de las inscripciones.

El Consejo General de Educación (CGE) informa que se encuentra abierta la inscripción al Plan FinEs 2026, una propuesta destinada a jóvenes y adultos de 18 años o más que adeudan materias del nivel secundario y buscan completar sus estudios.

En este marco, quienes realizaron la preinscripción online deberán hacer efectiva su inscripción presentando la documentación requerida en la sede correspondiente. A su vez, aquellas personas que no realizaron la preinscripción podrán acercarse a la sede con la documentación necesaria para iniciar el trámite.

Frigerio participó de la jura de Pedro Rebollo como nuevo fiscal federal de Gualeguaychú

Abrieron las inscripciones a las Becas Progresar

Detalles brindados desde el CGE

Desde el organismo educativo remarcaron la importancia de completar la inscripción dentro del período establecido, ya que se trata del único plazo previsto para formalizar el ingreso al programa.

En esta edición, el Plan FinEs se desarrollará en 19 sedes distribuidas en distintos departamentos de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes necesitan finalizar sus estudios secundarios.

Para acceder al programa, las y los interesados deberán tener 18 años o más, haber finalizado la cursada del nivel secundario como alumnos regulares y contar con materias adeudadas hasta el ciclo lectivo 2025.

Documentación para presentar

Las y los estudiantes deberán presentar en la sede correspondiente la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, frente y dorso.

- Fotocopia de la constancia de CUIL.

- Partida de nacimiento.

- Constancia de las materias adeudadas, emitida por la escuela de origen donde finalizaron la cursada.

- Programas correspondientes a cada materia adeudada, que deberán solicitarse en la institución educativa de origen.

El plazo para presentar la documentación es hasta el lunes 5 de octubre inclusive. En tanto que, para realizar consultas y obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: [email protected].