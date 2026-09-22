Las Leonas consiguieron este martes su tetracampeonato en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al vencer en al final al seleccionado de Chile por 5 a 0. El equipo que conduce Juan Martín López se impuso con los tantos de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y un doblete de Lourdes Pisthon, en un partido desarrollado en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.
Las Leonas, reinas "Doradas" en los Suramericanos de Santa Fe
La selección femenina de hockey sobre césped consiguió el tetracampeonato en los Juegos Odesur al vencer por 5 a 0 a Chile en la final.
22 de septiembre 2026 · 18:03hs
La selección femenina de hockey sobre césped consiguió el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018, pero en Asunción 2022 perdió en la final ante Chile y logró la presea de Plata.
Por esa razón, esta final es la cuarta medalla de oro, y de aquel encuentro en Asunción 2022, tuvieron su revancha Sofía Cairó, Catalina Andrade y Ana Luz Dodorico.