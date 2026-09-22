Las Leonas, reinas "Doradas" en los Suramericanos de Santa Fe

La selección femenina de hockey sobre césped consiguió el tetracampeonato en los Juegos Odesur al vencer por 5 a 0 a Chile en la final.

Las Leonas consiguieron este martes su tetracampeonato en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al vencer en al final al seleccionado de Chile por 5 a 0. El equipo que conduce Juan Martín López se impuso con los tantos de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y un doblete de Lourdes Pisthon, en un partido desarrollado en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), ubicado en el Parque del Sur de la ciudad de Santa Fe.