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El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año

La propuesta del Gobierno contempla aumentos remunerativos de 3,5%, 1,5% y 2% en septiembre, noviembre y diciembre. Los gremios la evaluarán con sus bases.

22 de septiembre 2026 · 17:22hs
El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año.

El Gobierno ofreció a los docentes una suba superior al 7% y un esquema salarial hasta fin de año.

El Gobierno provincial presentó este martes una nueva propuesta salarial para los trabajadores de la educación durante la audiencia paritaria realizada en la Secretaría de Trabajo. La oferta contempla una recomposición superior al 7% y establece aumentos escalonados hasta diciembre. Según la propuesta oficial, los incrementos serán de carácter remunerativo y se aplicarán sobre la base de cálculo actualizada de los haberes.

El esquema contempla una suba del 3,5% con los salarios correspondientes a septiembre, del 1,5% en noviembre y del 2% en diciembre.

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Propuesta del Gobierno y el impacto en el aguinaldo

Al tratarse de incrementos remunerativos, la propuesta tendrá impacto en el cálculo del próximo Sueldo Anual Complementario (SAC) de los trabajadores de la educación.

Desde el Gobierno señalaron que la nueva oferta representa más del doble de la presentada durante la semana pasada y remarcaron que la iniciativa busca avanzar en una recomposición de los ingresos del sector.

La administración provincial también sostuvo que el esquema permitiría establecer un horizonte salarial hasta fin de año y dar previsibilidad a los trabajadores frente a la evolución del costo de vida.

Los gremios definirán la respuesta

La propuesta quedó ahora a consideración de las organizaciones sindicales, que deberán analizarla con sus respectivas bases antes de fijar una respuesta en el ámbito paritario.

De la audiencia participaron los representantes paritarios del Consejo General de Educación (CGE) y dirigentes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Gobierno Docentes Aumento Salarial
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