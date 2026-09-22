Liga Paranaense: Sportivo Urquiza derrotó al bicampeón

Por la segunda fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense, la V Azulada se impuso como visitante por 1 a 0 sobre Neuquen.

Sportivo Urquiza manda en la Zona A de la Liga Paranaense.

Sportivo Urquiza pisó fuerte como visitante y derrotó al bicampeón local. Por la segunda fecha de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) , la V Azulada derrotó como visitante a Neuquen por 1 a 0, en uno de los duelos de la Zona A.

Junior Rodríguez, a los 33 minutos del complemento, marcó el tanto de la victoria para el equipo de barrio La Floresta, que manda en su grupo.

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Los otros resultados de la zona fueron Camioneros 2-San Benito 0 y Peñarol 5-Instituto 1.

Mientras que por la Zona B, los resultados fueron Club VF 5-Formación Independiente 2 y Palermo 0-Atlético Paraná 1; mientras que este miércoles, desde las 19, Don Bosco recibirá a Universitario.

En tanto que anoche, por la Zona C, el resultado registrado fue Los Toritos 0-Patronato 3 y este martes a la noche jugarán Oro Verde-Belgrano en la Ciudad Universitaria. Libre quedó Ciclón del Sur.

Por el femenino de la Liga Paranaense

También se jugó la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de la LPF, con los siguientes resultados: Club VF 3-San Benito 1, Camioneros 0-Neuquen, San Benito Paraná 5-Atlético Paraná 0 y Arenas 6-Oro Verde 0. Libre quedó Belgrano.