Scaloni criticó la pausa de hidratación y habló del partido ante Austria

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en el Dallas Stadium un día antes del choque correspondiente a la segunda fecha del Grupo J.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, criticó la pausa de hidratación y aseguró que Lionel Messi está bien para el partido contra Austria. Las declaraciones se dieron este domingo en el Dallas Stadium, sede en la que este lunes se disputará el cruce por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

"El grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todo sentimos", expresó el DT y, en vísperas al cumpleaños número 39 de la Pulga el próximo 24 de junio, deseó: "Que sea feliz, es lo que todos queremos".

A su vez, fue crítico con la pausa de hidratación que divide cada tiempo: "El calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Creo que al final se hizo para tener más tiempo y se hace un poco cortado. Eso de cuatro tiempos parece irreal".

Sobre eso, profundizó en cómo aborda ese espacio para hablar con los jugadores: "Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22 minutos. Tenemos gente analizando el partido desde la tribuna y nosotros en el banco. Lo que se hace en un entretiempo, se hace ahí. Creo que para el que pretende a atacar te da tiempo a corregir, pero se hace raro adaptarse a eso, aunque si se sigue imagino que en un tiempo será algo normal. Hoy no está normal".

Lionel Scaloni aseguró que Messi y el equipo está bien en la previa al partido contra Austria.

Por último, aclaró nuevamente que no existen encuentros "fáciles" en la Copa del Mundo y, sobre el choque contra el conjunto que dirige Ralf Rangnick, concluyó: "Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado".

Otras frases de Scaloni en la conferencia antes de Austria