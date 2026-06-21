La retracción del consumo superó el promedio nacional y también afectó a mayoristas y shoppings. Las tarjetas de crédito lideraron las compras.

El consumo sigue en baja y las ventas en supermercados de Entre Ríos cayeron 7,1% en abril.

Las ventas en supermercados de Entre Ríos registraron una caída real interanual del 7,1% durante abril de 2026, un descenso superior al promedio nacional, que fue del 3,7%, de acuerdo con datos de la Encuesta de Supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En la provincia, la facturación alcanzó los 50.543 millones de pesos corrientes, lo que representó el 2,1% del total de las ventas del país. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el consumo mostró una retracción significativa respecto de abril de 2025.

El desempeño entrerriano ubicó a la provincia entre las jurisdicciones con mayores caídas del país durante el cuarto mes del año. Solo registraron retrocesos más profundos Chubut (-7,6%), Salta (-8,6%), La Rioja (-9,5%), Catamarca (-11%), Tucumán (-11,4%), Corrientes (-13,9%) y Misiones (-15,6%).

Tendencia negativa del consumo

La tendencia negativa también se reflejó en el acumulado de enero a abril. En ese período, las ventas en supermercados de Entre Ríos sumaron 200.471 millones de pesos corrientes y exhibieron una caída real interanual del 6,8%, prácticamente el doble del promedio nacional para el primer cuatrimestre, que fue del 3,3%.

Pese al retroceso en el consumo, la tarjeta de crédito volvió a concentrar la mayor parte de las operaciones en los supermercados. Este medio de pago representó el 42,5% de las ventas totales, equivalente a 1.020 millones de pesos. Le siguieron las tarjetas de débito, con el 25,1% y una facturación de 603 millones; el efectivo, con el 17,3% y 414 millones; y otros medios de pago, como transferencias y códigos QR, con el 15,1% y 361 millones de pesos.

Asimismo, el ticket promedio de compra registró un incremento interanual del 21% y alcanzó los 35.920 pesos.

Sin buenas señales

El escenario tampoco mostró señales de recuperación en los autoservicios mayoristas. Aunque en enero las ventas habían crecido un 1,3%, en los meses siguientes volvieron a predominar las bajas y abril cerró con una retracción del 5% interanual. En comparación con marzo, la caída fue del 1,1%, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre exhibió una variación negativa del 3,2%.

Las ventas totales de los mayoristas alcanzaron los 359 millones de pesos, un 19,7% más en términos corrientes que en abril de 2025. El rubro carnes lideró los incrementos nominales con una suba del 40,3%, seguido por lácteos (26,4%), almacén (21,4%) y bebidas (20,1%).

A diferencia de los supermercados, en los autoservicios mayoristas los otros medios de pago, como las transferencias y los cobros mediante QR, concentraron la mayor participación de las operaciones, con el 32,1% del total. Las tarjetas de crédito representaron el 26,1%; el efectivo, el 25,4%; y las tarjetas de débito, el 16,4%. En este segmento, el ticket promedio aumentó un 22% interanual y se ubicó en los 43.870 pesos.

Los centros de compras tampoco escaparon a la retracción del consumo. En abril registraron una caída real interanual del 5,9%, el mismo porcentaje negativo que acumulan en lo que va del año. Además, el índice interrumpió la tendencia alcista que había mostrado en meses anteriores y retrocedió un 0,8% respecto de marzo. Las ventas totales en los shoppings alcanzaron los 560 millones de pesos, un 12,6% más que en abril de 2025 en términos corrientes, aunque insuficiente para compensar el efecto de la inflación.