Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

La perforación de una cañería generó alarma en la ciudad de Crespo. Debido a al fuego, una máquina municipal quedó envuelta en llamas.

Una fuga de gas provocó un incendio en el centro de Crespo.

En la esquina de Moreno y Rivadavia de la ciudad de Crespo se produjo un incendio en una obra pública. Accidentalmente rompió una cañería de gas natural y las llamas generaron preocupación en los vecinos de la zona.

Según narraron testigos, debido al fuego una máquina retroexcavadora municipal quedó envuelta en llamas, por lo que debieron intervenir bomberos voluntarios de Crespo.

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La cañaería que se rompió se trata de un ducto de alta presión, lo que aumentó la preocupación de los vecinos y transeúntes, señala Estación Plus.

En tanto que, tras el hecho, no se registraron personas lesionadas, ya que el maquinista y quienes se encontraban presentes, se alejaron, activándose inmediatamente el protocolo para estos casos.

En tanto que, rápidamente se bloqueó la circulación de personas a la redonda, por precaución.