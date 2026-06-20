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Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

La perforación de una cañería generó alarma en la ciudad de Crespo. Debido a al fuego, una máquina municipal quedó envuelta en llamas.

20 de junio 2026 · 15:26hs
Una fuga de gas provocó un incendio en el centro de Crespo. 

Una fuga de gas provocó un incendio en el centro de Crespo. 

En la esquina de Moreno y Rivadavia de la ciudad de Crespo se produjo un incendio en una obra pública. Accidentalmente rompió una cañería de gas natural y las llamas generaron preocupación en los vecinos de la zona.

LEER MÁS: Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

El hecho en Crespo

Según narraron testigos, debido al fuego una máquina retroexcavadora municipal quedó envuelta en llamas, por lo que debieron intervenir bomberos voluntarios de Crespo.

Gabriel Heinze junto con los dirigentes y la camiseta del Celeste.

Gabriel Heinze posó con la camiseta de Cultural de Crespo

En Crespo empezó la primera obra de ampliación de una escuela del país con ladrillos PET. 

Crespo: empezó la obra de ampliación de una escuela con ladrillos PET

La cañaería que se rompió se trata de un ducto de alta presión, lo que aumentó la preocupación de los vecinos y transeúntes, señala Estación Plus.

En tanto que, tras el hecho, no se registraron personas lesionadas, ya que el maquinista y quienes se encontraban presentes, se alejaron, activándose inmediatamente el protocolo para estos casos.

En tanto que, rápidamente se bloqueó la circulación de personas a la redonda, por precaución.

Crespo Gas Incendio Centro
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