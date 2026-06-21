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Empleo formal: se perdieron 314.000 puestos en la era Javier Milei

El empleo formal ya perdió 314.000 puestos desde que Javier Milei llegó a la presidencia. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.

21 de junio 2026 · 20:50hs
Se perdieron 314.000 puestos de empleo formal en la era Javier Milei. 

Se perdieron 314.000 puestos de empleo formal en la era Javier Milei. 

El empleo asalariado registrado volvió a caer en marzo, perdiendo 11.000 puestos respecto al mes anterior y profundizó una tendencia negativa que ya acumula una pérdida de 314.000 empleos desde que asumió Javier Milei.

Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet.

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Datos sobre la caída del empleo formal

El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,2% interanual en marzo pasado, lo que implica una pérdida de 119.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,1% frente a noviembre de 2024, lo que representa un recorte de 314.000 puestos de trabajo.

El retroceso de marzo afectó a casi todos los sectores. A nivel mensual, el empleo privado sufrió una baja de 7.600 puestos, mientras que el sector público se contrajo en 2.000 lugares y el trabajo en casas particulares disminuyó en 800 puestos. La Industria y el Comercio continúan liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025.

El reporte puntualiza en la dinámica contrastante entre la actividad y el empleo, señalando que mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado signos de recuperación en sectores como la Minería o la Industria, esto no se ha traducido en nuevas contrataciones.

Otros puntos destacados

Sobre este aspecto, desde el IEP remarcaron sectores como la Minería e Intermediación Financiera registraron caídas en el empleo frente al 2025 a pesar de haber aumentado su nivel de producción interanual.

A nivel geográfico, la crisis se siente con mayor fuerza en el interior. 16 provincias registraron caídas en el empleo, destacándose La Rioja (-2,7%), Catamarca (-1,6%) y Santiago del Estero (-1,6%). En el otro extremo, Neuquén logró un crecimiento del 0,9%, impulsado principalmente por la actividad energética.

Empleo formal puestos Javier Milei
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