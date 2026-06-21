El empleo asalariado registrado volvió a caer en marzo, perdiendo 11.000 puestos respecto al mes anterior y profundizó una tendencia negativa que ya acumula una pérdida de 314.000 empleos desde que asumió Javier Milei.
Empleo formal: se perdieron 314.000 puestos en la era Javier Milei
El empleo formal ya perdió 314.000 puestos desde que Javier Milei llegó a la presidencia. La industria y el comercio son los sectores más golpeados.
Los datos expuestos sobre el panorama laboral en la Argentina se desprenden del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la UBA-Conicet.
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Datos sobre la caída del empleo formal
El trabajo detalló que el empleo asalariado formal total cayó 1,2% interanual en marzo pasado, lo que implica una pérdida de 119.000 puestos de trabajo en un año y retrocedió 3,1% frente a noviembre de 2024, lo que representa un recorte de 314.000 puestos de trabajo.
El retroceso de marzo afectó a casi todos los sectores. A nivel mensual, el empleo privado sufrió una baja de 7.600 puestos, mientras que el sector público se contrajo en 2.000 lugares y el trabajo en casas particulares disminuyó en 800 puestos. La Industria y el Comercio continúan liderando la pérdida de empleo desde septiembre de 2025.
El reporte puntualiza en la dinámica contrastante entre la actividad y el empleo, señalando que mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado signos de recuperación en sectores como la Minería o la Industria, esto no se ha traducido en nuevas contrataciones.
Otros puntos destacados
Sobre este aspecto, desde el IEP remarcaron sectores como la Minería e Intermediación Financiera registraron caídas en el empleo frente al 2025 a pesar de haber aumentado su nivel de producción interanual.
A nivel geográfico, la crisis se siente con mayor fuerza en el interior. 16 provincias registraron caídas en el empleo, destacándose La Rioja (-2,7%), Catamarca (-1,6%) y Santiago del Estero (-1,6%). En el otro extremo, Neuquén logró un crecimiento del 0,9%, impulsado principalmente por la actividad energética.