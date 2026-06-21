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Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen's

El argentino, Francisco Cerúndolo, logró su quinto título título ATP de su carrera al imponerse por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 al norteamericano.

21 de junio 2026 · 14:36hs
Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queens

Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen's

Fran Cerúndolo campeón en Queens. El mayor de los hermanos derrotó por 6-7 6-4 y 6-3 al estadounidense Tommy Paul y se quedó con el título en suelo inglés. Llega afilado a Wimbledon. En el Día del Padre, decidió dedicárle el título a su papá.

Es el título más importante de su carrera, que celebra todo el tenis argentino: Francisco Cerúndolo derrotó a Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 y se quedó con la final del ATP 500 de Queen’s. Dirigido por el chileno Nicolás Massú (fue su primer certamen a cargo), Cerúndolo festejó en su octava final de ATP, la más trascendente de su carrera. Y alzó su segundo trofeo en césped, tras haber conquistado Eastbourne en 2023.

Luego de algunas caídas en este temporada, el de Cervera volvió a ganar en el Mundial.

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Primer argentino

Así, el porteño se convirtió en el primer argentino en ganar el título en el Queen’s Club en la historia y logró su quinto título ATP Tour, uniéndose a Andy Roddick y Feliciano López como los únicos hombres en ganar tanto el título de Queen’s Club como el de Eastbourne. Con este éxito, trepó al 20° puesto del ranking. Una jornada a pura emoción y sufrimiento, porque el duro Paul sobrevivió durante varios pasajes.

Cerúndolo ATP Tenis Argentino
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