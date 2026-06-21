Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen's El argentino, Francisco Cerúndolo, logró su quinto título título ATP de su carrera al imponerse por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 al norteamericano. 21 de junio 2026 · 14:36hs

Francisco Cerúndolo venció a Tommy Paul y ganó el ATP 500 de Queen's

Fran Cerúndolo campeón en Queens. El mayor de los hermanos derrotó por 6-7 6-4 y 6-3 al estadounidense Tommy Paul y se quedó con el título en suelo inglés. Llega afilado a Wimbledon. En el Día del Padre, decidió dedicárle el título a su papá.

Es el título más importante de su carrera, que celebra todo el tenis argentino: Francisco Cerúndolo derrotó a Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 y se quedó con la final del ATP 500 de Queen’s. Dirigido por el chileno Nicolás Massú (fue su primer certamen a cargo), Cerúndolo festejó en su octava final de ATP, la más trascendente de su carrera. Y alzó su segundo trofeo en césped, tras haber conquistado Eastbourne en 2023.

Marc Márquez se adueñó del Gran Premio de República Checa Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

LEER MÁS: Los tenistas argentinos ya conocen a sus rivales en el Masters 1000 de Madrid Primer argentino Así, el porteño se convirtió en el primer argentino en ganar el título en el Queen’s Club en la historia y logró su quinto título ATP Tour, uniéndose a Andy Roddick y Feliciano López como los únicos hombres en ganar tanto el título de Queen’s Club como el de Eastbourne. Con este éxito, trepó al 20° puesto del ranking. Una jornada a pura emoción y sufrimiento, porque el duro Paul sobrevivió durante varios pasajes.