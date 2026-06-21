Ruta 131: un accidente de tránsito dejó lesionados

En la ruta 131, una camioneta Ford Ranger, con tráiler, intentó sobrepasar una moto y la tocó, por lo que la conductora cayó sobre la cinta asfáltica.

En la ruta 131 se produjo un accidente de tránsito que dejó lesionados.

La Jefatura Departamental Diamante, informó que personal de la Comisaría de Strobel, y al momento de encontrarse realizando recorridas de prevención por distintos puntos de la Jurisdicción, tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre Ruta Nacional 131.

De la colisión participaron dos vehículos, una motocicleta marca Gilera modelo Sahel 150 cc., conducida por una femenina mayor de edad, y una pick up Ford Ranger, con un tráiler de tiro, conducida por un masculino mayor de edad, oriundo de Crespo.

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Según se pudo establecer en un primer momento, ambos vehículos circulaban por ruta 131 en el mismo sentido de este a oeste, y al momento de realizar maniobra de sobre paso del vehículo de mayor porte, colisionó la moto con el tráiler, haciendo que la conductora del rodado caiga sobre la cinta asfáltica.

La mujer fue asistida por personal de salud del hospital de Diamante y se constató que las lesiones no fueron de consideración.

Trabajo en el lugar Policía Científica quien realizó las pericias correspondientes, se puso en conocimiento al Ministerio Publico Fiscal, quien dispuso las actuaciones de rigor.