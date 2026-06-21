Agmer anunció un paro provincial docente para el miércoles en Entre Ríos

Agmer confirmó un paro provincial docente para el miércoles , en el marco del creciente malestar del sector por la falta de respuestas del Gobierno.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó un paro provincial docente para el próximo miércoles 24 de junio, en el marco del creciente malestar del sector por la falta de respuestas del Gobierno provincial en materia salarial y previsional.

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El comunicado de Agmer

Desde el gremio señalaron que la medida de fuerza surge ante la ausencia de convocatoria por parte del Ejecutivo entrerriano para reanudar la discusión paritaria, luego del fracaso de las negociaciones salariales de mayo, donde —según indicaron— solo se otorgaron sumas insuficientes frente al avance inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo.

La jornada de protesta coincidirá con el plan de acción impulsado por la Multisectorial en rechazo a la reforma previsional, con movilizaciones previstas en distintos puntos clave de la provincia.

Desde AGMER remarcaron que la situación salarial de la docencia entrerriana atraviesa un escenario crítico, marcado por el deterioro del poder de compra, el alto nivel de endeudamiento de trabajadores activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral.

Además, expresaron preocupación por el avance de una posible reforma previsional, al considerar que podría profundizar aún más el deterioro económico de trabajadores y jubilados.

Entre los principales reclamos del gremio se destacan la urgente convocatoria a discutir salarios, el rechazo a la reforma previsional, el aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura educativa.

Con esta medida, AGMER busca visibilizar el conflicto y presionar al Gobierno provincial para obtener respuestas concretas ante demandas que consideran urgentes e impostergables.