Quini 6 resultados los números ganadores del sorteo 3.384 del domingo

Se sorteó el Quini 6 y en esta oportunidad, no hubo apostadores que lograran acertar los seis números en las modalidades principales. Mira los números.

El Quini 6 volvió a generar expectativa este domingo con una nueva edición del tradicional sorteo organizado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. En esta oportunidad, no hubo apostadores que lograran acertar los seis números en las modalidades principales, por lo que los pozos acumulados siguen creciendo y prometen cifras récord para el próximo sorteo.

En la modalidad Tradicional , los números favorecidos fueron 24 - 32 - 45 - 19 - 07 - 26 . El pozo quedó vacante y acumula más de $2.541 millones .

Por su parte, en La Segunda, salieron los números 12 - 33 - 24 - 28 - 26 - 42. Tampoco hubo ganadores y el pozo quedó vacante con más de $1.157 millones.

En tanto, la modalidad Revancha arrojó los números 31 - 27 - 16 - 09 - 08 - 36. Al no registrarse ganadores, el pozo acumulado asciende a más de $3.382 millones.

La buena noticia llegó con el Siempre Sale, donde los números sorteados fueron 24 - 29 - 02 - 40 - 26 - 44. En esta modalidad se registraron 11 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de $28 millones cada uno.

Con estos resultados, el Quini 6 continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares del país. El próximo sorteo, que se realizará el miércoles, pondrá en juego una suma multimillonaria que volverá a captar la atención de miles de apostadores en toda la Argentina.

Cuándo se juega el Quini 6

El Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingos, y desde su creación en 1988 se convirtió en uno de los juegos más elegidos por los argentino