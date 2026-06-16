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Mundial 2026: Scaloni tiene la formación para el debut de la Selección Argentina

Lionel Scaloni ubicará al entrerriano Lisandro Martínez en la alineación inicial de la Albiceleste que hará su estreno en el Mundial 2026.

16 de junio 2026 · 14:33hs
Mundial 2026: Scaloni tiene la formación para el debut de la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, tiene definida la alineación titular que enfrentará desde las 22 a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Cánada.

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El equipo campeón del mundo debutará en el Mundial con una línea de cuatro defensores. En ese sentido, la principal novedad pasa por la ausencia entre los titulares del experimentado Nicolás Otamendi. Su lugar en la zaga será ocupado por Lisandro Martínez, uno de los entrerrianos que integran la delegación Albiceleste.

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Con Dibu Martínez recuperado y confirmado en el arco, la defensa argentina estará conformada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. La mitad de la cancha no tendrá sorpresas y allí estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que en ataque estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Mundial 2026 Scaloni Lisandro Martínez
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