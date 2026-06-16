Mundial 2026: Scaloni tiene la formación para el debut de la Selección Argentina Lionel Scaloni ubicará al entrerriano Lisandro Martínez en la alineación inicial de la Albiceleste que hará su estreno en el Mundial 2026. 16 de junio 2026 · 14:33hs

El entrenador de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, tiene definida la alineación titular que enfrentará desde las 22 a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Cánada.

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Grupo J - Fecha 1

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22

Szymon Marciniak

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¡Todos juntos, a defender el título! pic.twitter.com/C266jD9rgv — Selección Argentina (@Argentina) June 16, 2026 El equipo campeón del mundo debutará en el Mundial con una línea de cuatro defensores. En ese sentido, la principal novedad pasa por la ausencia entre los titulares del experimentado Nicolás Otamendi. Su lugar en la zaga será ocupado por Lisandro Martínez, uno de los entrerrianos que integran la delegación Albiceleste.

El Oráculo del Mundial, una propuesta para leer la historia de la Selección Argentina Conociendo a Argelia: el primer rival de Argentina en el Mundial

Nota relacionada: Arranca la defensa del título: Argentina tiene su debut ante Argelia Los elegidos por Scaloni para el inicio de la defensa de la corona Con Dibu Martínez recuperado y confirmado en el arco, la defensa argentina estará conformada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. La mitad de la cancha no tendrá sorpresas y allí estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que en ataque estarán Lionel Messi y Lautaro Martínez.