Boca acordó con Argentinos y cerró a Lozano, el primer refuerzo para Arruabarrena

Boca y el Bicho se pusieron de acuerdo para cerrar la transferencia del lateral derecho uruguayo de 27 años, que firmará por tres temporadas.

Boca, que ya inició la pretemporada en el inicio del ciclo del Vasco Arruabarrena, logró abrochar a su primer refuerzo al concretar la llegada de Leandro Lozano, procedente de Argentinos Juniors, y quien se hará la revisión médica el lunes ñara convertirse en nuevo jugador azul y oro.

La dirigencia del Xeneize llegó a un acuerdo con el Bicho por el lateral derecho uruguayo, quien tiene 27 años y es titular indiscutido en el equipo de Nico Diez. Una operación que se concreta por USD 3.5 millones por el 100% de la ficha, mientras que el jugador firma contrato por tres temporadas con el club de La Ribera.

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El DT ya les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no los tendrá en cuenta para el próximo semestre. Por eso, la dirigencia buscaba un lateral derecho. La idea del entrenador también sería que Dylan Gorosito sea el primer suplente y que pelee por el puesto.

Leandro Lozano disputó 17 partidos con Argentinos en este 2026: dio tres asistencias y fue amonestado en tres oportunidades en el Bicho, que llegó a las semifinales del Apertura (cayeron con Belgrano por penales).