Cabo Verde hace historia y complicó a Uruguay

Las selecciones de Uruguay y Cabo Verde igualaron 2-2 por la segunda fecha de la Copa del Mundo. El equipo de Bielsa quedó complicado.

Uruguay y Cabo Verde empataron este domingo 2-2 en un apasionante encuentro en Miami. Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio convirtieron para la Celeste, mientras que Kevin Pina y Hélio Varela marcaron para los africanos. Este resultado dejó abierta la resolución del Grupo H del Mundial 2026 y todo se resolverá en una apasionante definición: los cuatro integrantes de la zona tienen chances de clasificar a los 16avos.

El equipo de Marcelo Bielsa mostró una gran faceta a la hora de presionar a su rival para recuperar rápidamente la posesión de la pelota. Pese a que logró manejar el balón con tranquilidad, tuvo problemas para tener profundidad con sus extremos. Los africanos impusieron mucha fricción en las disputas divididas y buscaron cortar el juego constantemente.

Cuando ninguno de los dos combinados lograba generar peligro en el arco rival, el punto de inflexión llegó en el minuto 20. Steven Moreira realizó una notable jugada individual en la que rompió la presión de Uruguay a pura gambeta y Rodrigo Bentancur, que fue amonestado, le cometió una infracción en los tres cuartos del campo Celeste. Kevin Pina ejecutó la pelota parada con un potente remate rasante que ingresó sobre el palo izquierdo de Fernando Muslera para el primer gol de Cabo Verde en un Mundial. La pelota pasó por el medio de la barrera conformada por Maxi Araújo y Federico Viñas.

Con el resultado adverso, los dirigidos por el Loco Bielsa tuvieron grandes complejidades para tejer asociaciones de juego productivas y reinaron las imprecisiones ante un bloque bajo sin fisuras de los africanos. Además, comenzó a tener problemas para recuperar el balón y su defensa no brindó garantías ante las arremetidas de Cabo Verde.

Uruguay logró revertir el encuentro por la única vía que logró generar peligro: los centros desde los costados. En una jugada que generó malestar en Cabo Verde porque Telmo Arcanjo estaba en el piso por una lesión (fue reemplazado en el entretiempo), Maxi Araújo se encontró con un rebote dentro del área chica tras un tiro en el palo para estampar el 1-1. Un puñado de minutos después, Agustín Canobbio marcó el 2-1 antes del final del primer tiempo en otra jugada que se gestó en el segundo piso de la cancha.

El complemento comenzó con un desarrollo incierto en el que ninguno de los equipos lograba imponer las condiciones y predominaba la fricción en la mitad de la cancha. Sin embargo, Cabo Verde se encontró con el empate después de un grosero error en el fondo de la defensa Charrúa, algo que sucedió en múltiples ocasiones a lo largo del partido. Mathías Olivera dejó un pase corto que, sumado a una errónea salida afuera del área de Fernando Muslera, le permitió a Hélio Varela anticiparse en la jugada y definir con el arco vacío para el 2-2.

La última media hora del duelo transcurrió con un desenlace apasionante. Uruguay nunca bajó la intensidad y buscó la victoria empujando hacia adelante, aunque sin mucha claridad. Cabo Verde, por su parte, se replegó cada vez más sobre su propio arco y transitó los últimos compases del enfrentamiento lejos del área de Muslera.

El final del encuentro fue frenético: se rompió la mitad de la cancha y las dos selecciones contaron con múltiples situaciones de peligro para quedarse con la victoria. Los charrúas desperdiciaron varias chances concretas y le otorgaron espacios a los africanos en la defensa. Los atacantes no tuvieron la contundencia necesaria para la victoria y el duelo terminó 2-2.

Con este resultado, Uruguay y Cabo Verde quedaron empatados con dos puntos. España se impuso por 4-0 sobre Arabia Saudita en el primer turno de la jornada mundialista gracias a los goles de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal —por duplicado— y un tanto en contra de Hassan Al Tambakti. De esta manera, La Roja alcanzó los cuatro puntos y encaminó su clasificación a los 16avos de final, aunque todo se decidirá en la última fecha.

El Grupo H del Mundial 2026 se definirá el próximo viernes 26 de junio a las 21:00 (hora argentina). Uruguay y España se enfrentarán en Guadalajara, de México, mientras que Cabo Verde y Arabia Saudita harán lo propio en Houston, Estados Unidos.

Uruguay y Cabo Verde ingresan con chances a la última fecha

La Celeste aparece en la segunda posición cuenta con dos puntos, misma cantidad que el seleccionado caboverdiano aunque por encima al contar con más goles a favor (3 para los de Bielsa y 2 para el elenco africano).