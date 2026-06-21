Valentín Aguirre ganó la Carrera de los Millones en Rafaela

El arrecifeño Valentín Aguirre se llevó la victoria en el TC en Rafaela. Mariano Werner cerró un mal paso por el circuito santafesino.

El piloto de Arrecifes se llevó la victoria en el Templo de la Velocidad de Rafaela.

Valentín Aguirre ganó la Final de la 7ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Ciudad de Rafaela. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Prade

con Racing se llevó el triunfo y los 15 millones de pesos en el marco de la “Carrera de los Millones”.

Al podio lo completaron Agustín Canapino y Marco Dianda, quien heredó el lugar de Marcos Landa luego de que el uruguayo no pasara la altura en la revisión técnica. Por su parte, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) recuperó la punta del campeonato.

Desde la largada, resultó claro que la discusión por el triunfo de esta 42ª visita del Turismo Carretera a Rafaela sería entre los arrecifeños. Aguirre, que partió desde la pole position por 5ª vez desde que corre en TC, lideró de principio a fin, con una diferencia que osciló entre el medio segundo y el segundo y medio. Finalmente, Valentín superó a Canapino por 704/1000 para conseguir su 7ª victoria en 125 Finales en la categoría.

“Estoy súper feliz, es un momento único”, expresó Aguirre, que este año se sumó al Pradecon Racing con el mismo Camaro que utilizó hasta 2025 en el Canning Motorsports. Cabe destacar que no ganaba desde el 12 de mayo de 2024 en Termas de Río Hondo, en ocasión del último triunfo de una Chevy en el Turismo Carretera. En aquel entonces fue con el equipo de Gustavo Lema, esta vez, con el de Willy Jaime, que sumó su 3º éxito en la categoría y el 2º con Chevrolet.

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) sumó su 68º podio en TC, el 2º de la temporada 2026 y el primero desde que sumó 25 kilos de lastre por su victoria en Centenario. “Es un excelente resultado. Me ganó bien, no tuve chances de pelear por la victoria. Hice todo lo que pude, pero él (por Aguirre) estaba muy rápido. En el final él se cayó un poquito más que yo y por eso me pude acercar. Pero con la configuración de este año, los autos no agarran succión”, señaló Canapino en Campeones Radio.

El Pradecon Racing también se destacó con Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), quien llegó 5º tras largar 13º, y con Marcos Landa, que había sido 3º en la pista pero fue penalizado con tres puestos porque su Chevrolet Camaro excedía la altura reglamentaria.

Marco Dianda (Dodge Challenger) concretó otro gran fin de semana al conseguir su primer podio en el Turismo Carretera (había sido 4º en Termas de Río Hondo), mientras que Julián Santero (BMW M4) volvió a los primeros planos con un 4º puesto, lo mejor desde su victoria en Viedma (2ª fecha).

Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) resultó el piloto del Óvalo más destacado merced al 7º puesto, por delante de Ignacio Faín (Torino NG), que llegó en el “top 10” por 4ª vez en el año. En un fin de semana sin protagonismo para los usuarios del Toyota Camry, Josito Di Palma quedó 11º, la misma posición desde la cual largó. Peor les fue a los pilotos de Mercedes-Benz, quienes tras una gran clasificación se fueron con las manos vacías de Rafaela por sendos abandonos de Otto Fritzler y Diego Azar.

El paso de los entrerrianos por Rafaela

No fue bueno el paso de Mariano Werner por el trazado santafesino porque la clasificación del sábado lo dejó en la posición 37, aunque este domingo pudo recuperar posiciones y finalmente avanzó hasta el 21° lugar. En tanto que el uruguayense Nicolás Bonelli se vio relegado en la serie, largó desde el fondo y apena llegó en la 33° colocación con su Mustang.

La rotura del piso en la 10ª vuelta hizo que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) perdiera muchas posiciones (pasó de 3º a 14º) pero aún así recuperó la punta del campeonato. El piloto del Galarza Racing le lleva 14 puntos de ventaja a su escolta José Manuel Urcera (Toyota Camry), que tras un complicado fin de semana arribó 34º.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 11 y 12 de julio en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones