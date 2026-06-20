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Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Este viernes por la noche se registró una tragedia en la ruta 9, en Baradero, donde fallecieron tres entrerrianos oriundos de Victoria. Hubo un sobreviviente.

20 de junio 2026 · 21:43hs
Este viernes por la noche se registró una tragedia en la ruta 9

Este viernes por la noche se registró una tragedia en la ruta 9, en Baradero. 

Tres victorienses murieron en Baradero luego de que el auto en el que viajaban cayera al agua en el kilómetro 124 de la ruta nacional 9, a la altura del arroyo Cañada Honda. El hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando un Fiat Siena que se dirigía hacia la ciudad de Rosario terminó dentro del cauce con cuatro ocupantes a bordo.

LEER MÁS: Tragedia sobre Ruta 127: identificaron a las víctimas fatales del choque

Datos de la tragedia en la ruta 9

Según informaron medios locales, una mujer, un hombre mayor de edad y un bebé de un año perdieron la vida, mientras que otro hombre logró sobrevivir y fue trasladado al hospital.

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La familia, oriunda de Victoria, viajaba rumbo a Rosario cuando se produjo el accidente. En el anochecer de este sábado todavía se aguardaban precisiones oficiales sobre la identidad de las víctimas.

El vocero de Bomberos de Baradero, Román Montenegro, explicó que el único sobreviviente logró salir por sus propios medios. Además, describió como complejas las tareas de rescate debido a las condiciones del lugar.

“Es una zona sumamente oscura. A nuestro arribo pudimos ubicar el auto que había caído de más de dos metros”, indicó el bombero ante la consulta periodística.

También señaló que personal del cuartel trabajó dentro del agua, en medio de bajas temperaturas que complicaron el operativo.

“Lamentablemente al lograr extraer el auto nos encontramos con los tres fallecidos”, agregó Montenegro al relatar el dramático desenlace del hecho.

El accidente, indicó el sitio Ahora, ocurrió en la mano hacia Rosario y demandó la intervención de Bomberos Voluntarios, la Policía, el SAME y el concesionario vial.

Ahora restará establecer en qué circunstancias el vehículo terminó cayendo al arroyo y qué provocó la tragedia.

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