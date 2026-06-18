Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: Scaloni recupera a Tagliafico para el encuentro ante Austria

El lateral izquierdo evoluciona de manera favorable de la lesión que lo marginó del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

18 de junio 2026 · 10:21hs
Mundial 2026: Scaloni recupera a Tagliafico para el encuentro ante Austria

Nicolás Tagliafico evoluciona de manera favorable de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a estar a disposición de la Selección Argentina para el partido frente a Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

El lateral izquierdo no pudo ser parte del debut ante Argelia, en el que Argentina ganó 3-0 con un hat-trick de Lionel Messi, y su lugar en la formación titular fue ocupado por Facundo Medina.

Los locales y los surcoreanos sumaron de a tres en el estreno y van por la clasificación en el Mundial 2026.

Mundial 2026: México y Corea del Sur van por la clasificación a los 16avos de final

Ambos equipos buscarán su primera victoria en el Mundial 2026.

Canadá y Qatar buscan por su primer triunfo en el Mundial 2026

La situación de Tagliafico había generado preocupación en la previa del estreno mundialista, ya que se trata de un futbolista importante dentro de la estructura defensiva de Lionel Scaloni, tanto por experiencia como por recorrido en la Selección.

De todos modos, el cuerpo médico mantiene una mirada optimista por la respuesta del defensor en los últimos días, aunque la decisión final dependerá de cómo continúe su evolución en los entrenamientos.

La idea del cuerpo técnico es no correr riesgos innecesarios, especialmente después del buen arranque argentino en la Copa del Mundo y teniendo en cuenta que la fase de grupos todavía ofrece margen para administrar cargas.

Tagliafico seguirá siendo evaluado día a día y, si responde de manera positiva en los próximos trabajos, podría volver a quedar a disposición para el duelo ante Austria.

El partido contra el seleccionado europeo aparece como una parada importante para Argentina, que buscará dar un paso clave hacia la clasificación después de haber comenzado el torneo con una victoria contundente frente a Argelia.

La idea de Scaloni

En caso de que Tagliafico no llegue en condiciones plenas, Scaloni tiene alternativas para cubrir el sector izquierdo, con Medina como principal opción tras haber ocupado ese lugar en el debut.

La evolución del futbolista del Olympique de Lyon será uno de los temas a seguir en las próximas horas dentro de la concentración argentina, mientras el plantel continúa con la preparación para su segunda presentación mundialista.

Mundial 2026 Scaloni Tagliafico
Noticias relacionadas
Colombia ganó en su vuelta a los mundiales.

Colombia venció a Uzbekistán y debutó con el pie derecho en el Mundial 2026

Ghana ganó sobre el final.

Ghana derrotó agónicamente a Panamá

Messi y una nueva estatua. Esta vez en Victoria.

Messi ya tiene su homenaje en Victoria: inauguraron una figura caricaturesca en la Costanera

Harry Kane, figura de Inglaterra.

Inglaterra se impuso con autoridad en un partidazo ante Croacia

Ver comentarios

Lo último

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

Ultimo Momento
Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

Patronato mantiene la tendencia y prepara nuevas variantes para recibir a Midland

Conicet: hallan rata vizcacha de Traslasierra, deconocida en el mundo

Conicet: hallan rata vizcacha de Traslasierra, deconocida en el mundo

Mundial 2026: México y Corea del Sur van por la clasificación a los 16avos de final

Mundial 2026: México y Corea del Sur van por la clasificación a los 16avos de final

Policiales
Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Grave lesión sufrió un menor tras un choque en la ex Ruta Nacional 18

Muerte de un expolicía en Concordia: explicaron cómo sustrajo un arma de la Comisaría

Muerte de un expolicía en Concordia: explicaron cómo sustrajo un arma de la Comisaría

Conmoción en Paraná por un grave caso de acoso callejero a una menor en inmediaciones del Parque Gazzano

Conmoción en Paraná por un grave caso de acoso callejero a una menor en inmediaciones del Parque Gazzano

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ovación
Liga Federal: Quique y Sionista inician su serie de cuartos de final

Liga Federal: Quique y Sionista inician su serie de cuartos de final

APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

La provincia
Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Selva Almada presentará su nuevo libro en Paraná

Entre Ríos: alertan que 15% del personal de INTA se fue del organismo

Entre Ríos: alertan que "15% del personal" de INTA se fue del organismo

Alimentación y cáncer: por qué aumentan los casos en mascotas 

Alimentación y cáncer: por qué aumentan los casos en mascotas 

Rogelio Frigerio anunció exenciones impositivas y subsidios energéticos para 50.000 comercios

Rogelio Frigerio anunció exenciones impositivas y subsidios energéticos para 50.000 comercios

Dejanos tu comentario