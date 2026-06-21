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Un auto cayó a un arroyo y un familiar rescató a sus dos ocupantes

El accidente ocurrió esta madrugada en Colonia San Roque, departamento Federación. El hombre se arrojó sin dudarlo y logró poner a resguardo a sus familiares que estaban dentro del vehículo.

21 de junio 2026 · 12:39hs
Un auto cayó a un arroyo y un familiar rescató a sus dos ocupantes

Un auto cayó a un arroyo y un familiar rescató a sus dos ocupantes

El despiste de un auto que cayó a un arroyo en Colonia San Roque (departamento Federación), movilizó a personal policial durante la mañana de este domingo, luego de que un automóvil Chevrolet Meriva se saliera del camino y terminara dentro del cauce de agua.

Según se informó desde la Comisaría N°1 de Chajarí, el siniestro ocurrió alrededor de las 6 en una zona rural de Colonia San Roque. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

Este viernes por la noche se registró una tragedia en la ruta 9, en Baradero. 

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El siniestro ocurrió en calle Alsina, antes de llegar a Feliciano en Paraná, cuando el rodado chocó a un Peugeot 206 estacionado y volcó sobre la cinta asfáltica.

Conductor maniobró para evitar a un perro y terminó impactando contra un auto estacionado

Un auto cay&oacute; a un arroyo y un familiar rescat&oacute; a sus dos ocupantes

Un auto cayó a un arroyo y un familiar rescató a sus dos ocupantes

Tras el despiste

Los ocupantes eran acompañados por familiares que circulaban en otro automóvil y observaron el momento en que la Meriva despistó e ingresó al agua.

Ante la emergencia, uno de los familiares se arrojó de inmediato al cauce y logró rescatar a los dos ocupantes del vehículo. Tras ser puestos a salvo, el hombre y la mujer fueron asistidos y posteriormente trasladados a sus respectivos domicilios.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados sufrió lesiones como consecuencia del accidente, pese a la dramática situación generada por la caída del vehículo al curso de agua.

Auto Arroyo Federación
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