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Scaloni habló antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni realizó una conferencia de prensa previa al duelo con Argelia de este martes acompañado de Nicolás Otamendi.

15 de junio 2026 · 18:24hs
Scaloni habló en conferencia.

Gentiliza Jano Colcerniani

Scaloni habló en conferencia.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 contra Argelia. A diferencia de Qatar 2022, donde estuvo acompañado por el capitán Lionel Messi, Nicolás Otamendi fue el futbolista que se presentó junto al entrenador. El encuentro con los medios contó con varios momentos emotivos, principalmente cuando habló con Martín Palermo y con Djalminha.

Lo que dijo Scaloni

Scaloni evitó dar precisiones del once inicial para el debut en la Copa del Mundo, aunque dejó entrever que una de las dudas radica en el reemplazante de Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo. Al mismo tiempo, confirmó que Emiliano Dibu Martínez está a disposición para ser titular contra Argelia y que no hay ningún lesionado en el plantel. “Todavía no se lo dije a los chicos, se los diré a la tarde cuando hagamos la última práctica”, reveló el director técnico.

Scaloni habló en la previa del partido de Argentina.

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El entrenador del elenco albiceleste hizo principal hincapié en el gran nivel de Argelia y remarcó que “es un buen equipo para tener cuidado y respetar. Nos va a poner las cosas difíciles”. No obstante, puntualizó en que “ya tenemos la experiencia del último Mundial sobre que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante”.

Otamendi, por su parte, se mostró motivado en lo que será su último torneo con el combinado nacional. “El Mundial será lo último con la camiseta argentina. Disfruto del día a día con mis compañeros. Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso de estar acá defendiendo los colores del país. Queremos defender el título y nos preparamos para dar lo mejor”, destacó uno de los referentes del plantel.

El cronograma de la selección argentina continuará con un último entrenamiento antes del estreno oficial frente a Argelia por el grupo J. El combinado que defenderá el título de campeón del mundo chocará contra los africanos el martes 16 de junio a partir de las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Scaloni Argentina Mundial 2026
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